Алиханов рассказал о мерах поддержи фармпромышленности России - 11.01.2026
Алиханов рассказал о мерах поддержи фармпромышленности России
Алиханов рассказал о мерах поддержи фармпромышленности России - 11.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о мерах поддержи фармпромышленности России
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что российские фармацевтические компании в настоящее время активно пользуются... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T13:21+0300
2026-01-11T13:21+0300
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что российские фармацевтические компании в настоящее время активно пользуются общесистемными мерами поддержки. "Отечественные фармацевтические компании в настоящее время активно пользуются общесистемными мерами поддержки, такими как льготные займы ФРП или льготными кредитами в рамках кластерной инвестиционной платформы (КИП)", - сказал министр. Алиханов добавил, что в рамках КИП уже реализуется 6 крупных инвестиционных проектов в области фармацевтики, с общим объемом инвестиций в 66,5 миллиардов рублей. Объем льготного кредита в рамках КИП составляет более 41,7 миллиардов рублей.
13:21 11.01.2026
 
Алиханов рассказал о мерах поддержи фармпромышленности России

Алиханов: фармацевтические компании активно пользуются общесистемными мерами поддержки

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что российские фармацевтические компании в настоящее время активно пользуются общесистемными мерами поддержки.
"Отечественные фармацевтические компании в настоящее время активно пользуются общесистемными мерами поддержки, такими как льготные займы ФРП или льготными кредитами в рамках кластерной инвестиционной платформы (КИП)", - сказал министр.
Алиханов добавил, что в рамках КИП уже реализуется 6 крупных инвестиционных проектов в области фармацевтики, с общим объемом инвестиций в 66,5 миллиардов рублей. Объем льготного кредита в рамках КИП составляет более 41,7 миллиардов рублей.
 
