Алиханов рассказал о мерах поддержи фармпромышленности России

Алиханов рассказал о мерах поддержи фармпромышленности России - 11.01.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о мерах поддержи фармпромышленности России

11.01.2026

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что российские фармацевтические компании в настоящее время активно пользуются общесистемными мерами поддержки. "Отечественные фармацевтические компании в настоящее время активно пользуются общесистемными мерами поддержки, такими как льготные займы ФРП или льготными кредитами в рамках кластерной инвестиционной платформы (КИП)", - сказал министр. Алиханов добавил, что в рамках КИП уже реализуется 6 крупных инвестиционных проектов в области фармацевтики, с общим объемом инвестиций в 66,5 миллиардов рублей. Объем льготного кредита в рамках КИП составляет более 41,7 миллиардов рублей.

