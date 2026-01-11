Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Достигать Москвы". В Британии узнали о новом оружии для ВСУ - 11.01.2026
Спецоперация на Украине
"Достигать Москвы". В Британии узнали о новом оружии для ВСУ
"Достигать Москвы". В Британии узнали о новом оружии для ВСУ - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Достигать Москвы". В Британии узнали о новом оружии для ВСУ
Издание Daily Mail утверждает о планах Великобритании передать Украине новые баллистические ракеты с большой дальностью полета, которые находятся в процессе...
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Издание Daily Mail утверждает о планах Великобритании передать Украине новые баллистические ракеты с большой дальностью полета, которые находятся в процессе разработки."Великобритания намерена передать украинцам передовое оружие, в частности, мощные баллистические ракеты большой дальности. &lt;…&gt; Ракеты Nightfall (сумерки), оснащенные 200-килограммовыми боеголовками, способны запускаться быстро одна за другой и достигать даже Москвы", — утверждается в материале.Согласно данным издания, Министерство обороны Великобритании обратилось к местным предприятиям с просьбой разработать, создать и поставить первые три образца новой ракеты. Стоимость контракта составляет девять миллионов фунтов стерлингов. Ещё в августе прошлого года британское Министерство обороны разместило заказ на создание новой баллистической ракеты, способной преодолевать расстояния свыше 600 километров. Из документа следует, что в рамках проекта под названием "Nightfall" (сумерки), министерство рассчитывает создать ракетный комплекс, который можно будет развернуть за 15 минут и использовать для поражения целей в течение 10 минут после запуска. Комплекс также должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна обеспечивать запуск минимум двух ракет, быть работоспособной как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Ожидается, что в течение 9-12 месяцев британская армия получит пять установок для испытаний. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что заявления Лондона о поставках Украине дальнобойных ракет основаны на желаемом, а не на реальной обстановке, поскольку такое вооружение пока еще не создано.
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ЛОНДОН
20:52 11.01.2026
 
"Достигать Москвы". В Британии узнали о новом оружии для ВСУ

Daily Mail: Британия обещает Украине еще не разработанные ракеты Nightfall

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Лондон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Издание Daily Mail утверждает о планах Великобритании передать Украине новые баллистические ракеты с большой дальностью полета, которые находятся в процессе разработки.
"Великобритания намерена передать украинцам передовое оружие, в частности, мощные баллистические ракеты большой дальности. <…> Ракеты Nightfall (сумерки), оснащенные 200-килограммовыми боеголовками, способны запускаться быстро одна за другой и достигать даже Москвы", — утверждается в материале.
Согласно данным издания, Министерство обороны Великобритании обратилось к местным предприятиям с просьбой разработать, создать и поставить первые три образца новой ракеты. Стоимость контракта составляет девять миллионов фунтов стерлингов.
Ещё в августе прошлого года британское Министерство обороны разместило заказ на создание новой баллистической ракеты, способной преодолевать расстояния свыше 600 километров. Из документа следует, что в рамках проекта под названием "Nightfall" (сумерки), министерство рассчитывает создать ракетный комплекс, который можно будет развернуть за 15 минут и использовать для поражения целей в течение 10 минут после запуска. Комплекс также должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна обеспечивать запуск минимум двух ракет, быть работоспособной как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Ожидается, что в течение 9-12 месяцев британская армия получит пять установок для испытаний.
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что заявления Лондона о поставках Украине дальнобойных ракет основаны на желаемом, а не на реальной обстановке, поскольку такое вооружение пока еще не создано.
