Спецоперация на Украине
"Повод уничтожить". Шаг Британии против России поразил пользователей Сети
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Mail выразили недовольство по поводу планов правительства Великобритании по передаче Украине новых ракет высокой дальности, которые находятся в процессе разработки."Ну вот и все… Теперь у Путина появился официальный повод нас уничтожить, и мы сами его создали", — сыронизировал один из комментаторов."Нынешнее правительство Великобритании хочет одного — войны. Пока оно всем составом не уйдет в отставку, мы под угрозой праведного гнева России. А ведь несколько лет назад этот конфликт был за тысячи километров от королевства", — подчеркнул другой."Наш премьер-министр — ничтожество. Человек, который планирует закрыть несколько сталелитейных заводов по всей Англии, собирается тратить миллионы фунтов на оружие, и оно даже принадлежать нам не будет", — добавил еще один пользователь."Давайте пофантазируем: если Россия действительно на нас нападет, сколько стран мирового сообщества тут же предложат нам помощь? Подозреваю, ни одна", — заключили читатели.Ранее Daily Mail сообщало, что Великобритания намерена передать Украине новые баллистические ракеты с большой дальностью полета, которые еще создаются. По информации издания, Министерство обороны Великобритании обратилось к местным производителям с просьбой "разработать, создать и поставить первые три образца ракеты". Сумма контракта составляет девять миллионов фунтов стерлингов. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что, обещая Украине поставки дальнобойных ракет, Лондон выдаёт желаемое за действительное, так как такие вооружения еще не созданы. Российская сторона считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки вооружений для Украины будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле заявляли, что накачивание Киева вооружениями со стороны западных стран не помогает переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
22:25 11.01.2026
 

"Повод уничтожить". Шаг Британии против России поразил пользователей Сети

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Mail выразили недовольство по поводу планов правительства Великобритании по передаче Украине новых ракет высокой дальности, которые находятся в процессе разработки.
"Ну вот и все… Теперь у Путина появился официальный повод нас уничтожить, и мы сами его создали", — сыронизировал один из комментаторов.
"Нынешнее правительство Великобритании хочет одного — войны. Пока оно всем составом не уйдет в отставку, мы под угрозой праведного гнева России. А ведь несколько лет назад этот конфликт был за тысячи километров от королевства", — подчеркнул другой.
"Наш премьер-министр — ничтожество. Человек, который планирует закрыть несколько сталелитейных заводов по всей Англии, собирается тратить миллионы фунтов на оружие, и оно даже принадлежать нам не будет", — добавил еще один пользователь.
"Давайте пофантазируем: если Россия действительно на нас нападет, сколько стран мирового сообщества тут же предложат нам помощь? Подозреваю, ни одна", — заключили читатели.
Ранее Daily Mail сообщало, что Великобритания намерена передать Украине новые баллистические ракеты с большой дальностью полета, которые еще создаются. По информации издания, Министерство обороны Великобритании обратилось к местным производителям с просьбой "разработать, создать и поставить первые три образца ракеты". Сумма контракта составляет девять миллионов фунтов стерлингов.
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что, обещая Украине поставки дальнобойных ракет, Лондон выдаёт желаемое за действительное, так как такие вооружения еще не созданы.
Российская сторона считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки вооружений для Украины будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле заявляли, что накачивание Киева вооружениями со стороны западных стран не помогает переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
