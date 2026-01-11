https://1prime.ru/20260111/chp-866371118.html
В четырех районах Курской области нарушено электроснабжение
КУРСК, 11 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение нарушено в четырех приграничных районах Курской области - Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском, энергетики работают над его восстановлением, причины устанавливаются, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. "В четырёх приграничных районах нарушено электроснабжение. Под отключение света попали населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что причина отключения устанавливается. "В самое ближайшее время электроснабжение будет восстановлено — энергетики над этим работают. Ситуацию держу на контроле", - добавил глава региона.
