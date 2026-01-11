Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-11T18:06+0300
2026-01-11T18:06+0300
спецоперация на украине
александр хинштейн
общество
КУРСК, 11 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение нарушено в четырех приграничных районах Курской области - Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском, энергетики работают над его восстановлением, причины устанавливаются, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. "В четырёх приграничных районах нарушено электроснабжение. Под отключение света попали населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что причина отключения устанавливается. "В самое ближайшее время электроснабжение будет восстановлено — энергетики над этим работают. Ситуацию держу на контроле", - добавил глава региона.
александр хинштейн, общество
Спецоперация на Украине, Александр Хинштейн, Общество
18:06 11.01.2026
 
В четырех районах Курской области нарушено электроснабжение

Глава Курской области Хинштейн сообщил о нарушении электроснабжения в четырех районах

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
КУРСК, 11 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение нарушено в четырех приграничных районах Курской области - Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском, энергетики работают над его восстановлением, причины устанавливаются, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"В четырёх приграничных районах нарушено электроснабжение. Под отключение света попали населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что причина отключения устанавливается.
"В самое ближайшее время электроснабжение будет восстановлено — энергетики над этим работают. Ситуацию держу на контроле", - добавил глава региона.
Спецоперация на УкраинеАлександр ХинштейнОбщество
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
