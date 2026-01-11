"За того парня". Россиян научили, как не платить по чужим долгам

https://1prime.ru/20260111/dolg-866077544.html
МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Ситуации, когда приставы взыскивают с гражданина чужие долги, случаются все реже, однако полностью избежать их не удается. Как вернуть свои деньги и взыскать убытки, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и корпоративных споров "Ляпунов, Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова."Ситуация, когда долг взыскивают не с того человека, чаще всего связана с ошибочной идентификацией: совпали ФИО (иногда еще и дата рождения), в исполнительном документе не было дополнительных признаков, либо в данных допущена опечатка. В результате меры принудительного исполнения применили к иному гражданину", - пояснила она.С 20 июня 2022 года в России усилены требования к идентификации должника в исполнительных документах: помимо ФИО закон ориентирует взыскание на уникальные идентификаторы (например, СНИЛС, ИНН, паспортные реквизиты и т. п.), что в целом снизило число таких ошибок, но "наследие" старых документов и человеческий фактор полностью риск не убрали."Если вы обнаружили арест счета, списание, удержания из зарплаты, запрет регистрационных действий или ограничение на выезд, первое правило — действовать быстро и исключительно через официальные процедуры: запросите в банке основание списания/ареста и реквизиты исполнительного документа (номер исполнительного производства, подразделение и данные пристава), чтобы понимать, в чем первопричина, и чтобы ваши обращения были привязаны к конкретному исполнительному производству", - советует Ляпунова.Затем соберите пакет, который позволяет однозначно отличить вас от должника: паспорт (разворот с фото и регистрацией), СНИЛС, ИНН, при наличии — сведения о месте работы/проживания, иные документы, подтверждающие, что вы не то лицо, в отношении которого вынесен исполнительный документ. Логика простая — приставу нужно не объяснение на словах, а сопоставимые идентификаторы, по которым можно исправить запись и снять меры.После этого подайте заявление в ФССП об ошибочной идентификации: это можно сделать через сервисы на Госуслугах (в сценарии оспаривания чужой задолженности) либо через интернет-приемную ФССП по специальной теме для "двойников", приложив сканы идентификаторов. Нужно указать, что вы не являетесь должником и просите исключить вас из производства, отменить примененные меры, вернуть неправомерно списанное и направить постановления о снятии ограничений в банк/работодателю/пограничные базы.Если пристав или подразделение ФССП не реагируют, затягивают проверку либо ограничения не снимаются, следующий шаг — жалоба старшему судебному приставу и при необходимости судебное обжалование действий/бездействия: в суде обычно требуют признать меры незаконными и обязать устранить нарушения. Важно сохранять доказательства (выписки по счету, справки банка, уведомления, скриншоты статуса ИП, переписку, даты обращений) — это пригодится и для ускорения снятия ограничений, и для вопроса о компенсации."Если из-за ошибки вы понесли реальный имущественный ущерб (сорвалась поездка, пропали невозвратные билеты, начислялись пени, сорвалась сделка из-за ареста регистрационных действий), такой вред в принципе подлежит взысканию с государства как вред, причиненный незаконными действиями/бездействием органа власти и его должностных лиц, за счет казны. В таких спорах критично показать незаконность мер, размер ущерба и причинно-следственную связь", - заключила юрист.
