Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"За того парня". Россиян научили, как не платить по чужим долгам - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/dolg-866077544.html
"За того парня". Россиян научили, как не платить по чужим долгам
"За того парня". Россиян научили, как не платить по чужим долгам - 11.01.2026, ПРАЙМ
"За того парня". Россиян научили, как не платить по чужим долгам
Ситуации, когда приставы взыскивают с гражданина чужие долги, случаются все реже, однако полностью избежать их не удается. Как вернуть свои деньги и взыскать... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T02:02+0300
2026-01-11T02:02+0300
финансы
бизнес
фссп
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83379/36/833793663_0:328:2833:1922_1920x0_80_0_0_6435e77cc8e678f0d7c62b99776ccc6a.jpg
МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Ситуации, когда приставы взыскивают с гражданина чужие долги, случаются все реже, однако полностью избежать их не удается. Как вернуть свои деньги и взыскать убытки, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и корпоративных споров "Ляпунов, Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова.&quot;Ситуация, когда долг взыскивают не с того человека, чаще всего связана с ошибочной идентификацией: совпали ФИО (иногда еще и дата рождения), в исполнительном документе не было дополнительных признаков, либо в данных допущена опечатка. В результате меры принудительного исполнения применили к иному гражданину&quot;, - пояснила она.С 20 июня 2022 года в России усилены требования к идентификации должника в исполнительных документах: помимо ФИО закон ориентирует взыскание на уникальные идентификаторы (например, СНИЛС, ИНН, паспортные реквизиты и т. п.), что в целом снизило число таких ошибок, но "наследие" старых документов и человеческий фактор полностью риск не убрали."Если вы обнаружили арест счета, списание, удержания из зарплаты, запрет регистрационных действий или ограничение на выезд, первое правило — действовать быстро и исключительно через официальные процедуры: запросите в банке основание списания/ареста и реквизиты исполнительного документа (номер исполнительного производства, подразделение и данные пристава), чтобы понимать, в чем первопричина, и чтобы ваши обращения были привязаны к конкретному исполнительному производству", - советует Ляпунова.Затем соберите пакет, который позволяет однозначно отличить вас от должника: паспорт (разворот с фото и регистрацией), СНИЛС, ИНН, при наличии — сведения о месте работы/проживания, иные документы, подтверждающие, что вы не то лицо, в отношении которого вынесен исполнительный документ. Логика простая — приставу нужно не объяснение на словах, а сопоставимые идентификаторы, по которым можно исправить запись и снять меры.После этого подайте заявление в ФССП об ошибочной идентификации: это можно сделать через сервисы на Госуслугах (в сценарии оспаривания чужой задолженности) либо через интернет-приемную ФССП по специальной теме для "двойников", приложив сканы идентификаторов. Нужно указать, что вы не являетесь должником и просите исключить вас из производства, отменить примененные меры, вернуть неправомерно списанное и направить постановления о снятии ограничений в банк/работодателю/пограничные базы.Если пристав или подразделение ФССП не реагируют, затягивают проверку либо ограничения не снимаются, следующий шаг — жалоба старшему судебному приставу и при необходимости судебное обжалование действий/бездействия: в суде обычно требуют признать меры незаконными и обязать устранить нарушения. Важно сохранять доказательства (выписки по счету, справки банка, уведомления, скриншоты статуса ИП, переписку, даты обращений) — это пригодится и для ускорения снятия ограничений, и для вопроса о компенсации."Если из-за ошибки вы понесли реальный имущественный ущерб (сорвалась поездка, пропали невозвратные билеты, начислялись пени, сорвалась сделка из-за ареста регистрационных действий), такой вред в принципе подлежит взысканию с государства как вред, причиненный незаконными действиями/бездействием органа власти и его должностных лиц, за счет казны. В таких спорах критично показать незаконность мер, размер ущерба и причинно-следственную связь", - заключила юрист.
https://1prime.ru/20251230/kvartira-866048572.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83379/36/833793663_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_76814ba2ae22feb417026e902b3006ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, фссп, общество
Финансы, Бизнес, ФССП, Общество
02:02 11.01.2026
 
"За того парня". Россиян научили, как не платить по чужим долгам

Юрист Ляпунова: если с вас списали чужой долг, обращайтесь в ФНС с документами

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРейд судебных приставов по взысканию долгов
Рейд судебных приставов по взысканию долгов - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Ситуации, когда приставы взыскивают с гражданина чужие долги, случаются все реже, однако полностью избежать их не удается. Как вернуть свои деньги и взыскать убытки, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и корпоративных споров "Ляпунов, Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова.

"Ситуация, когда долг взыскивают не с того человека, чаще всего связана с ошибочной идентификацией: совпали ФИО (иногда еще и дата рождения), в исполнительном документе не было дополнительных признаков, либо в данных допущена опечатка. В результате меры принудительного исполнения применили к иному гражданину", - пояснила она.

С 20 июня 2022 года в России усилены требования к идентификации должника в исполнительных документах: помимо ФИО закон ориентирует взыскание на уникальные идентификаторы (например, СНИЛС, ИНН, паспортные реквизиты и т. п.), что в целом снизило число таких ошибок, но "наследие" старых документов и человеческий фактор полностью риск не убрали.
"Если вы обнаружили арест счета, списание, удержания из зарплаты, запрет регистрационных действий или ограничение на выезд, первое правило — действовать быстро и исключительно через официальные процедуры: запросите в банке основание списания/ареста и реквизиты исполнительного документа (номер исполнительного производства, подразделение и данные пристава), чтобы понимать, в чем первопричина, и чтобы ваши обращения были привязаны к конкретному исполнительному производству", - советует Ляпунова.
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Адвокат научила методу проверки продавцов квартир на долги
30 декабря 2025, 03:03
Затем соберите пакет, который позволяет однозначно отличить вас от должника: паспорт (разворот с фото и регистрацией), СНИЛС, ИНН, при наличии — сведения о месте работы/проживания, иные документы, подтверждающие, что вы не то лицо, в отношении которого вынесен исполнительный документ. Логика простая — приставу нужно не объяснение на словах, а сопоставимые идентификаторы, по которым можно исправить запись и снять меры.
После этого подайте заявление в ФССП об ошибочной идентификации: это можно сделать через сервисы на Госуслугах (в сценарии оспаривания чужой задолженности) либо через интернет-приемную ФССП по специальной теме для "двойников", приложив сканы идентификаторов. Нужно указать, что вы не являетесь должником и просите исключить вас из производства, отменить примененные меры, вернуть неправомерно списанное и направить постановления о снятии ограничений в банк/работодателю/пограничные базы.
Если пристав или подразделение ФССП не реагируют, затягивают проверку либо ограничения не снимаются, следующий шаг — жалоба старшему судебному приставу и при необходимости судебное обжалование действий/бездействия: в суде обычно требуют признать меры незаконными и обязать устранить нарушения. Важно сохранять доказательства (выписки по счету, справки банка, уведомления, скриншоты статуса ИП, переписку, даты обращений) — это пригодится и для ускорения снятия ограничений, и для вопроса о компенсации.
"Если из-за ошибки вы понесли реальный имущественный ущерб (сорвалась поездка, пропали невозвратные билеты, начислялись пени, сорвалась сделка из-за ареста регистрационных действий), такой вред в принципе подлежит взысканию с государства как вред, причиненный незаконными действиями/бездействием органа власти и его должностных лиц, за счет казны. В таких спорах критично показать незаконность мер, размер ущерба и причинно-следственную связь", - заключила юрист.
 
ФинансыБизнесФССПОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала