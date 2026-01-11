Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Куба имеет абсолютное право импортировать топливо, заявил глава МИД - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/kuba-866370281.html
Куба имеет абсолютное право импортировать топливо, заявил глава МИД
Куба имеет абсолютное право импортировать топливо, заявил глава МИД - 11.01.2026, ПРАЙМ
Куба имеет абсолютное право импортировать топливо, заявил глава МИД
Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать, заявил глава МИД Кубы Брано Родригес. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T17:16+0300
2026-01-11T17:17+0300
нефть
куба
сша
венесуэла
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 янв - ПРАЙМ. Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать, заявил глава МИД Кубы Брано Родригес. "Как и любая другая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и которые реализуют свое право на развитие торговых отношений без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США", - написал он в соцсети X. Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы.
куба
сша
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, куба, сша, венесуэла, дональд трамп, мид
Нефть, КУБА, США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп, МИД
17:16 11.01.2026 (обновлено: 17:17 11.01.2026)
 
Куба имеет абсолютное право импортировать топливо, заявил глава МИД

Родригес: Куба имеет право импортировать топливо с рынков, которые готовы его поставлять

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 янв - ПРАЙМ. Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать, заявил глава МИД Кубы Брано Родригес.
"Как и любая другая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и которые реализуют свое право на развитие торговых отношений без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США", - написал он в соцсети X.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы.
 
НефтьКУБАСШАВЕНЕСУЭЛАДональд ТрампМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала