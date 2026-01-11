https://1prime.ru/20260111/kuba-866370281.html

Куба имеет абсолютное право импортировать топливо, заявил глава МИД

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 янв - ПРАЙМ. Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать, заявил глава МИД Кубы Брано Родригес. "Как и любая другая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и которые реализуют свое право на развитие торговых отношений без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США", - написал он в соцсети X. Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы.

