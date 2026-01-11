Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за плана Европы против России - 11.01.2026
Спецоперация на Украине
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за плана Европы против России
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за плана Европы против России - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за плана Европы против России
Декларация так называемой "коалиции желающих" о вводе иностранных войск на территорию Украины терпит крах, заявил подполковник американской армии в отставке... | 11.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Декларация так называемой "коалиции желающих" о вводе иностранных войск на территорию Украины терпит крах, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Намерения дерзкой "коалиции желающих" по Украине стремительно рушатся. &lt;…&gt; Даже сторонники Украины предупреждают, что этот план лишен всякого смысла", — написал он.Как отметил Дэвис, "главная проблема" европейского плана заключается в том, что "Россия обладает правом вето — и она говорит "нет".Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на саммите в Париже подписали декларацию, которая предполагает размещение войск на Украине при условии достижения мирного соглашения. По его словам, после прекращения боевых действий Великобритания и Франция будут создавать военные базы по всей Украине и строить склады с техникой для украинских вооруженных сил. Во вторник в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", на которой обсуждали, в том числе, так называемые гарантии безопасности для Украины. В мероприятии приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера. Как следует из документа, согласованного по итогам встречи, "коалиция желающих" оказалась готова к продолжению долгосрочной военно-технической поддержки Киева, а лидеры утвердили декларацию о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. МИД России ранее заявлял, что любое размещение войск стран-членов НАТО на территории Украины категорически неприемлемо для Москвы и способно вызвать резкую эскалацию. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Декларация так называемой "коалиции желающих" о вводе иностранных войск на территорию Украины терпит крах, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Намерения дерзкой "коалиции желающих" по Украине стремительно рушатся. <…> Даже сторонники Украины предупреждают, что этот план лишен всякого смысла", — написал он.
Как отметил Дэвис, "главная проблема" европейского плана заключается в том, что "Россия обладает правом вето — и она говорит "нет".
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на саммите в Париже подписали декларацию, которая предполагает размещение войск на Украине при условии достижения мирного соглашения. По его словам, после прекращения боевых действий Великобритания и Франция будут создавать военные базы по всей Украине и строить склады с техникой для украинских вооруженных сил.
Во вторник в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", на которой обсуждали, в том числе, так называемые гарантии безопасности для Украины. В мероприятии приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера. Как следует из документа, согласованного по итогам встречи, "коалиция желающих" оказалась готова к продолжению долгосрочной военно-технической поддержки Киева, а лидеры утвердили декларацию о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения.
МИД России ранее заявлял, что любое размещение войск стран-членов НАТО на территории Украины категорически неприемлемо для Москвы и способно вызвать резкую эскалацию. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
