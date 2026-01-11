https://1prime.ru/20260111/pristavy-866359423.html

Приставы могут изъять имущество при долге свыше трех тысяч рублей

Приставы могут изъять имущество при долге свыше трех тысяч рублей - 11.01.2026, ПРАЙМ

Приставы могут изъять имущество при долге свыше трех тысяч рублей

Судебные приставы могут изъять имущество, если долг превышает три тысячи рублей, рассказал РИА Новости председатель общественного совета при ФССП России... | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T04:36+0300

2026-01-11T04:36+0300

2026-01-11T04:36+0300

россия

общество

фссп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866359423.jpg?1768095393

МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Судебные приставы могут изъять имущество, если долг превышает три тысячи рублей, рассказал РИА Новости председатель общественного совета при ФССП России Владимир Гуреев. "Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше 3000 рублей. Соответственно, и обращение взыскания на имущество, по общему правилу, возможно от этой суммы", - сообщил он. При этом эксперт подчеркнул, что данное ограничение не распространяется на случаи ареста и обращения взыскания на деньги должника. Кроме того, Гуреев отметил, что у должника сохраняется возможность в любой момент погасить задолженность в добровольном порядке, и если к тому времени изъятое имущество не будет реализовано в рамках исполнительного производства, то его вернут должнику. Вместе с тем, по словам эксперта, если должник не погасил долг добровольно, то, помимо суммы долга он будет обязан оплатить и исполнительский сбор в 12% от подлежащей взысканию суммы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , фссп