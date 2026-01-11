https://1prime.ru/20260111/pristavy-866359423.html
Приставы могут изъять имущество при долге свыше трех тысяч рублей
МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Судебные приставы могут изъять имущество, если долг превышает три тысячи рублей, рассказал РИА Новости председатель общественного совета при ФССП России Владимир Гуреев.
"Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше 3000 рублей. Соответственно, и обращение взыскания на имущество, по общему правилу, возможно от этой суммы", - сообщил он.
При этом эксперт подчеркнул, что данное ограничение не распространяется на случаи ареста и обращения взыскания на деньги должника.
Кроме того, Гуреев отметил, что у должника сохраняется возможность в любой момент погасить задолженность в добровольном порядке, и если к тому времени изъятое имущество не будет реализовано в рамках исполнительного производства, то его вернут должнику.
Вместе с тем, по словам эксперта, если должник не погасил долг добровольно, то, помимо суммы долга он будет обязан оплатить и исполнительский сбор в 12% от подлежащей взысканию суммы.
