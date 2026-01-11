Число рейсов из России в Израиль сократилось до 24 в неделю

https://1prime.ru/20260111/rossiya-866380152.html

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Количество рейсов из разных городов России в Израиль сократилось с 65 вылетов в неделю на 2019 год до 24 на 2025 год, сообщил в беседе с РИА Новости представитель израильского министерства туризма Хасан Мадах. "В 2019 году между Россией и Израилем выполнялось 65 еженедельных рейсов из восьми российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Минеральных Вод, Екатеринбурга и Самары. Эти рейсы выполнялись шестью авиакомпаниями. Сегодня ситуация изменилась. Рейсы между Россией и Израилем выполняют только три авиакомпании из пяти городов, всего 24 рейса в неделю", - сказал он. Мадах отметил, что сокращение связано не столько с ситуацией в Израиле, сколько с более общими обстоятельствами, влияющими на авиационный рынок в России. От также подчеркнул, что авиакомпании работают в зависимости от спроса, поэтому, как только перевозчики увидят сильный и устойчивый рост туристического трафика, то обязательно отреагируют увеличением частоты рейсов и расширением маршрутной сети.

