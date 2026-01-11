Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число рейсов из России в Израиль сократилось до 24 в неделю - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/rossiya-866380152.html
Число рейсов из России в Израиль сократилось до 24 в неделю
Число рейсов из России в Израиль сократилось до 24 в неделю - 11.01.2026, ПРАЙМ
Число рейсов из России в Израиль сократилось до 24 в неделю
Количество рейсов из разных городов России в Израиль сократилось с 65 вылетов в неделю на 2019 год до 24 на 2025 год, сообщил в беседе с РИА Новости... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T22:48+0300
2026-01-11T22:48+0300
бизнес
россия
израиль
москва
санкт-петербург
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Количество рейсов из разных городов России в Израиль сократилось с 65 вылетов в неделю на 2019 год до 24 на 2025 год, сообщил в беседе с РИА Новости представитель израильского министерства туризма Хасан Мадах. "В 2019 году между Россией и Израилем выполнялось 65 еженедельных рейсов из восьми российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Минеральных Вод, Екатеринбурга и Самары. Эти рейсы выполнялись шестью авиакомпаниями. Сегодня ситуация изменилась. Рейсы между Россией и Израилем выполняют только три авиакомпании из пяти городов, всего 24 рейса в неделю", - сказал он. Мадах отметил, что сокращение связано не столько с ситуацией в Израиле, сколько с более общими обстоятельствами, влияющими на авиационный рынок в России. От также подчеркнул, что авиакомпании работают в зависимости от спроса, поэтому, как только перевозчики увидят сильный и устойчивый рост туристического трафика, то обязательно отреагируют увеличением частоты рейсов и расширением маршрутной сети.
https://1prime.ru/20260111/izrail-866377940.html
израиль
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_cc205c05408f8283b0dafd553fc4c8d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, израиль, москва, санкт-петербург, в мире
Бизнес, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, В мире
22:48 11.01.2026
 
Число рейсов из России в Израиль сократилось до 24 в неделю

Число рейсов из России в Израиль сократилось до 24 в неделю в 2025 году

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Флаг Израиля на улице в Иерусалим. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Количество рейсов из разных городов России в Израиль сократилось с 65 вылетов в неделю на 2019 год до 24 на 2025 год, сообщил в беседе с РИА Новости представитель израильского министерства туризма Хасан Мадах.
"В 2019 году между Россией и Израилем выполнялось 65 еженедельных рейсов из восьми российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Минеральных Вод, Екатеринбурга и Самары. Эти рейсы выполнялись шестью авиакомпаниями. Сегодня ситуация изменилась. Рейсы между Россией и Израилем выполняют только три авиакомпании из пяти городов, всего 24 рейса в неделю", - сказал он.
Мадах отметил, что сокращение связано не столько с ситуацией в Израиле, сколько с более общими обстоятельствами, влияющими на авиационный рынок в России. От также подчеркнул, что авиакомпании работают в зависимости от спроса, поэтому, как только перевозчики увидят сильный и устойчивый рост туристического трафика, то обязательно отреагируют увеличением частоты рейсов и расширением маршрутной сети.
Вид на город Тель-Авив - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Израиль выделил около 50 миллионов долларов на восстановление отелей
21:05
 
БизнесРОССИЯИЗРАИЛЬМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала