Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев
Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев - 11.01.2026, ПРАЙМ
Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев
Россия не бомбит Киев, потому что там "наш Крещатик" и "наша Лавра", считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T23:46+0300
2026-01-11T23:46+0300
2026-01-11T23:46+0300
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Россия не бомбит Киев, потому что там "наш Крещатик" и "наша Лавра", считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1". Она подчеркнула, что это её оценочное мнение как журналиста и человека, не имеющего государственной должности.
Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев
Симоньян: Россия не бомбит Киев, потому что там наш Крещатик и наша Лавра