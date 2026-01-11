Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев - 11.01.2026
Спецоперация на Украине
Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев
Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев
Россия не бомбит Киев, потому что там "наш Крещатик" и "наша Лавра", считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... | 11.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Россия не бомбит Киев, потому что там "наш Крещатик" и "наша Лавра", считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1". Она подчеркнула, что это её оценочное мнение как журналиста и человека, не имеющего государственной должности.
23:46 11.01.2026
 
Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев

Симоньян: Россия не бомбит Киев, потому что там наш Крещатик и наша Лавра

© РИА Новости . Алексей Куденко
Вид на Днепр и Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Днепр и Киево-Печерскую лавру в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Вид на Днепр и Киево-Печерскую лавру в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Россия не бомбит Киев, потому что там "наш Крещатик" и "наша Лавра", считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
Она подчеркнула, что это её оценочное мнение как журналиста и человека, не имеющего государственной должности.
Симоньян рассказала о смене "вывески эпохи" в мире из-за США
Заголовок открываемого материала