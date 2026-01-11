СК начал проверку после гибели пациентки в больнице в Дагестане

https://1prime.ru/20260111/sk-866371971.html
МАХАЧКАЛА, 11 янв - ПРАЙМ. Процессуальная проверка проводится по факту гибели в больнице в городе Дербенте пациентки, родственники которой винят врачей в ее смерти, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. Ранее в ряде дагестанских Telegram-каналов появилась информация о смерти 28-летней жительницы Дербента, которую, как утверждается, в течение недели трижды осматривали бригады скорой помощи, и лишь на третий раз ее госпитализировали с симптомами гриппа. Пациентку доставили в инфекционное отделение, где, как утверждают близкие, ей не оказали своевременную помощь. "По информации, выявленной в сети Интернет, организована процессуальная проверка по факту смерти женщины в городской больнице города Дербента. По словам родственников, женщина скончалась из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки устанавливаются обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке и причины ее смерти. Проверку по информации о гибели женщины также организовала прокуратура Дербента. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
