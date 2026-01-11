Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК начал проверку после гибели пациентки в больнице в Дагестане - 11.01.2026
СК начал проверку после гибели пациентки в больнице в Дагестане
общество
дербент
рф
дагестан
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860270991_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f98bde0fcf132c848ff7c1ddc9946af3.jpg
МАХАЧКАЛА, 11 янв - ПРАЙМ. Процессуальная проверка проводится по факту гибели в больнице в городе Дербенте пациентки, родственники которой винят врачей в ее смерти, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. Ранее в ряде дагестанских Telegram-каналов появилась информация о смерти 28-летней жительницы Дербента, которую, как утверждается, в течение недели трижды осматривали бригады скорой помощи, и лишь на третий раз ее госпитализировали с симптомами гриппа. Пациентку доставили в инфекционное отделение, где, как утверждают близкие, ей не оказали своевременную помощь. "По информации, выявленной в сети Интернет, организована процессуальная проверка по факту смерти женщины в городской больнице города Дербента. По словам родственников, женщина скончалась из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки устанавливаются обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке и причины ее смерти. Проверку по информации о гибели женщины также организовала прокуратура Дербента. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
СК начал проверку после гибели пациентки в больнице в Дагестане

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МАХАЧКАЛА, 11 янв - ПРАЙМ. Процессуальная проверка проводится по факту гибели в больнице в городе Дербенте пациентки, родственники которой винят врачей в ее смерти, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
Ранее в ряде дагестанских Telegram-каналов появилась информация о смерти 28-летней жительницы Дербента, которую, как утверждается, в течение недели трижды осматривали бригады скорой помощи, и лишь на третий раз ее госпитализировали с симптомами гриппа. Пациентку доставили в инфекционное отделение, где, как утверждают близкие, ей не оказали своевременную помощь.
"По информации, выявленной в сети Интернет, организована процессуальная проверка по факту смерти женщины в городской больнице города Дербента. По словам родственников, женщина скончалась из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки устанавливаются обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке и причины ее смерти.
Проверку по информации о гибели женщины также организовала прокуратура Дербента. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
