https://1prime.ru/20260111/ssha-866373768.html
США анонсировали расширение присутствия американских компаний в Венесуэле
США анонсировали расширение присутствия американских компаний в Венесуэле - 11.01.2026, ПРАЙМ
США анонсировали расширение присутствия американских компаний в Венесуэле
Американские компании будут еще больше вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы, анонсировал глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T19:23+0300
2026-01-11T19:23+0300
2026-01-11T19:23+0300
нефть
венесуэла
сша
дональд трамп
cbs
chevron
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ВАШИНГТОН, 11 янв – ПРАЙМ. Американские компании будут еще больше вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы, анонсировал глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт. Заявление прозвучало на фоне прошедшей в конце недели встречи президента США Дональда Трампа с представителями крупнейших нефтяных компаний по Венесуэле. Американский лидер отмечал, что те потратят как минимум 100 миллиардов долларов для восстановления возможностей по добыче и инфраструктуре. "Да, конечно, вполне вероятно, что вы увидите расширение присутствия там американских компаний... конечно, вы увидите более активное американское участие в этом процессе", - сказал Райт в эфире телеканала CBS. Он также допустил, нефтегазовый концерн Chevron будет присутствовать в Венесуэле в течение следующих 50 лет.
https://1prime.ru/20260111/tramp-866367888.html
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, cbs, chevron, в мире
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, CBS, Chevron, В мире
США анонсировали расширение присутствия американских компаний в Венесуэле
Райт: американские компании будут все больше вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы