Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США анонсировали расширение присутствия американских компаний в Венесуэле - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/ssha-866373768.html
США анонсировали расширение присутствия американских компаний в Венесуэле
США анонсировали расширение присутствия американских компаний в Венесуэле - 11.01.2026, ПРАЙМ
США анонсировали расширение присутствия американских компаний в Венесуэле
Американские компании будут еще больше вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы, анонсировал глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T19:23+0300
2026-01-11T19:23+0300
нефть
венесуэла
сша
дональд трамп
cbs
chevron
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ВАШИНГТОН, 11 янв – ПРАЙМ. Американские компании будут еще больше вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы, анонсировал глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт. Заявление прозвучало на фоне прошедшей в конце недели встречи президента США Дональда Трампа с представителями крупнейших нефтяных компаний по Венесуэле. Американский лидер отмечал, что те потратят как минимум 100 миллиардов долларов для восстановления возможностей по добыче и инфраструктуре. "Да, конечно, вполне вероятно, что вы увидите расширение присутствия там американских компаний... конечно, вы увидите более активное американское участие в этом процессе", - сказал Райт в эфире телеканала CBS. Он также допустил, нефтегазовый концерн Chevron будет присутствовать в Венесуэле в течение следующих 50 лет.
https://1prime.ru/20260111/tramp-866367888.html
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, cbs, chevron, в мире
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, CBS, Chevron, В мире
19:23 11.01.2026
 
США анонсировали расширение присутствия американских компаний в Венесуэле

Райт: американские компании будут все больше вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 11 янв – ПРАЙМ. Американские компании будут еще больше вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы, анонсировал глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт.
Заявление прозвучало на фоне прошедшей в конце недели встречи президента США Дональда Трампа с представителями крупнейших нефтяных компаний по Венесуэле. Американский лидер отмечал, что те потратят как минимум 100 миллиардов долларов для восстановления возможностей по добыче и инфраструктуре.
"Да, конечно, вполне вероятно, что вы увидите расширение присутствия там американских компаний... конечно, вы увидите более активное американское участие в этом процессе", - сказал Райт в эфире телеканала CBS.
Он также допустил, нефтегазовый концерн Chevron будет присутствовать в Венесуэле в течение следующих 50 лет.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Отныне Венесуэлу защищает армия США, заявил Трамп
15:59
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАДональд ТрампCBSChevronВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала