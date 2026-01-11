https://1prime.ru/20260111/ssha-866373768.html

США анонсировали расширение присутствия американских компаний в Венесуэле

США анонсировали расширение присутствия американских компаний в Венесуэле - 11.01.2026

США анонсировали расширение присутствия американских компаний в Венесуэле

Американские компании будут еще больше вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы, анонсировал глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт. | 11.01.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 11 янв – ПРАЙМ. Американские компании будут еще больше вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы, анонсировал глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт. Заявление прозвучало на фоне прошедшей в конце недели встречи президента США Дональда Трампа с представителями крупнейших нефтяных компаний по Венесуэле. Американский лидер отмечал, что те потратят как минимум 100 миллиардов долларов для восстановления возможностей по добыче и инфраструктуре. "Да, конечно, вполне вероятно, что вы увидите расширение присутствия там американских компаний... конечно, вы увидите более активное американское участие в этом процессе", - сказал Райт в эфире телеканала CBS. Он также допустил, нефтегазовый концерн Chevron будет присутствовать в Венесуэле в течение следующих 50 лет.

