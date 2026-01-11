https://1prime.ru/20260111/ssha-866373913.html

США не предоставляют нефтяным компаниям гарантии безопасности в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 11 янв - ПРАЙМ. Военные США сейчас не предоставляют американским нефтяным компаниям гарантии безопасности для работы в Венесуэле, заявил в воскресенье глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт."Сейчас мы этого не делаем", - ответил Райт на вопрос телеканала CBS, предоставляют ли американские военные гарантии безопасности для нефтяных компаний из США для работы в Венесуэле.Уже в эфире телеканала Fox News в ответ на вопрос, рассмотрят ли власти США возможность присутствия американских войск в Венесуэле в рамках таких гарантий, Райт сказал, что внешняя политика нынешней администрации Соединенных Штатов в значительной степени ориентирована на торговлю, а "не на солдат и оружие", поэтому он не считает, что это обсуждается.Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.

