Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не предоставляют нефтяным компаниям гарантии безопасности в Венесуэле - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/ssha-866373913.html
США не предоставляют нефтяным компаниям гарантии безопасности в Венесуэле
США не предоставляют нефтяным компаниям гарантии безопасности в Венесуэле - 11.01.2026, ПРАЙМ
США не предоставляют нефтяным компаниям гарантии безопасности в Венесуэле
Военные США сейчас не предоставляют американским нефтяным компаниям гарантии безопасности для работы в Венесуэле, заявил в воскресенье глава минэнерго... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T19:26+0300
2026-01-11T20:15+0300
нефть
венесуэла
сша
нью-йорк
николас мадуро
дональд трамп
мид
cbs
оон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg
ВАШИНГТОН, 11 янв - ПРАЙМ. Военные США сейчас не предоставляют американским нефтяным компаниям гарантии безопасности для работы в Венесуэле, заявил в воскресенье глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт."Сейчас мы этого не делаем", - ответил Райт на вопрос телеканала CBS, предоставляют ли американские военные гарантии безопасности для нефтяных компаний из США для работы в Венесуэле.Уже в эфире телеканала Fox News в ответ на вопрос, рассмотрят ли власти США возможность присутствия американских войск в Венесуэле в рамках таких гарантий, Райт сказал, что внешняя политика нынешней администрации Соединенных Штатов в значительной степени ориентирована на торговлю, а "не на солдат и оружие", поэтому он не считает, что это обсуждается.Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
https://1prime.ru/20260111/ssha-866373768.html
венесуэла
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a8b23b513ba2df21e0c1236e88cbf7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп, мид, cbs, оон, в мире
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Дональд Трамп, МИД, CBS, ООН, В мире
19:26 11.01.2026 (обновлено: 20:15 11.01.2026)
 
США не предоставляют нефтяным компаниям гарантии безопасности в Венесуэле

Райт: США не предоставляют нефтяным компаниям гарантии безопасности в Венесуэле

© flickr.com / ctamФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© flickr.com / ctam
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 11 янв - ПРАЙМ. Военные США сейчас не предоставляют американским нефтяным компаниям гарантии безопасности для работы в Венесуэле, заявил в воскресенье глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт.
"Сейчас мы этого не делаем", - ответил Райт на вопрос телеканала CBS, предоставляют ли американские военные гарантии безопасности для нефтяных компаний из США для работы в Венесуэле.
Уже в эфире телеканала Fox News в ответ на вопрос, рассмотрят ли власти США возможность присутствия американских войск в Венесуэле в рамках таких гарантий, Райт сказал, что внешняя политика нынешней администрации Соединенных Штатов в значительной степени ориентирована на торговлю, а "не на солдат и оружие", поэтому он не считает, что это обсуждается.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
США анонсировали расширение присутствия американских компаний в Венесуэле
19:23
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАНью-ЙоркНиколас МадуроДональд ТрампМИДCBSООНВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала