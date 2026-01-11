Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, заявил Трамп - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/tramp-866367998.html
Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, заявил Трамп
Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, заявил Трамп - 11.01.2026, ПРАЙМ
Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, заявил Трамп
Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T16:01+0300
2026-01-11T16:01+0300
нефть
куба
дональд трамп
венесуэла
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп. "Куба в течение многих лет жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы... Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу, ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
куба
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b2a730178b97a0b0257cbc1a399d0af0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, куба, дональд трамп, венесуэла, сша
Нефть, КУБА, Дональд Трамп, ВЕНЕСУЭЛА, США
16:01 11.01.2026
 
Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, заявил Трамп

Трамп заявил, что ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.
"Куба в течение многих лет жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы... Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу, ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
 
НефтьКУБАДональд ТрампВЕНЕСУЭЛАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала