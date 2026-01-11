https://1prime.ru/20260111/tramp-866367998.html
Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, заявил Трамп
2026-01-11T16:01+0300
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп. "Куба в течение многих лет жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы... Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу, ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
нефть, куба, дональд трамп, венесуэла, сша
