https://1prime.ru/20260111/ukraina-866378510.html
Миф об эффективности Буданова* начали развеивать, сообщили силовики
Миф об эффективности Буданова* начали развеивать, сообщили силовики - 11.01.2026, ПРАЙМ
Миф об эффективности Буданова* начали развеивать, сообщили силовики
На Украине начали критиковать назначенного главой офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова * за его деятельность на прошлом посту, рассказали РИА Новости в... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T21:36+0300
2026-01-11T21:36+0300
2026-01-11T21:36+0300
спецоперация на украине
украина
запад
владимир зеленский
росфинмониторинг
цру
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846154772_0:0:1140:642_1920x0_80_0_0_08c0f51b5d7c715b4a4dca2de565998a.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. На Украине начали критиковать назначенного главой офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова * за его деятельность на прошлом посту, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее Буданов* возглавлял главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. По словам собеседника агентства, до определенного момента только российские блогеры писали, что при Буданове* ГУР представляло собой мощную пиар-машину и специализировалось на громких медиа-операциях, зачастую ценой жизни своих боевиков. После назначения Буданова* главой офиса Зеленского об этом же начали писать и украинские ресурсы, отметил представитель силовых структур. "Уже и на Украине начали развенчивать мифы о "великом" Буданове* и его ГУР", - сказал он. Как пояснил собеседник агентства, ведомство вместо того, чтобы заниматься получением, обработкой и донесением необходимой информации до киевского режима, "снимало "переможные" ролики, нацеленные на поднятие боевого духа оболваненных украинцев". "В этом, наверное, есть какая-то логика, ведь всей необходимой развединформацией с Украиной делилось ЦРУ и другие спецслужбы Запада. ГУР только и оставалось решать задачи уровня роты сил специальных операций", - сказал он. По некоторым данным, ГУР даже не проинформировало Зеленского о начале СВО, при этом офицеры заявляют, что неоднократно докладывали об этом Буданову*, но информация дальше не передавалась. "То есть Буданов* не сумел даже проанализировать разведданные, которые ему предоставили его подчиненные", - отметил собеседник агентства.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://1prime.ru/20251210/fsb-865392055.html
https://1prime.ru/20260111/vsu-866377578.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846154772_94:0:1110:762_1920x0_80_0_0_29f6a73758d33d1e239804ef86f22a77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад, владимир зеленский, росфинмониторинг, цру, в мире
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Росфинмониторинг, ЦРУ, В мире
Миф об эффективности Буданова* начали развеивать, сообщили силовики
На Украине миф об эффективности Буданова начали развеивать
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. На Украине начали критиковать назначенного главой офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова * за его деятельность на прошлом посту, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее Буданов* возглавлял главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. По словам собеседника агентства, до определенного момента только российские блогеры писали, что при Буданове* ГУР представляло собой мощную пиар-машину и специализировалось на громких медиа-операциях, зачастую ценой жизни своих боевиков. После назначения Буданова* главой офиса Зеленского
об этом же начали писать и украинские ресурсы, отметил представитель силовых структур.
Два агента ГУР Украины собирали сведения для организации диверсии в России
"Уже и на Украине
начали развенчивать мифы о "великом" Буданове* и его ГУР", - сказал он.
Как пояснил собеседник агентства, ведомство вместо того, чтобы заниматься получением, обработкой и донесением необходимой информации до киевского режима, "снимало "переможные" ролики, нацеленные на поднятие боевого духа оболваненных украинцев".
"В этом, наверное, есть какая-то логика, ведь всей необходимой развединформацией с Украиной делилось ЦРУ
и другие спецслужбы Запада
. ГУР только и оставалось решать задачи уровня роты сил специальных операций", - сказал он.
По некоторым данным, ГУР даже не проинформировало Зеленского о начале СВО, при этом офицеры заявляют, что неоднократно докладывали об этом Буданову*, но информация дальше не передавалась.
"То есть Буданов* не сумел даже проанализировать разведданные, которые ему предоставили его подчиненные", - отметил собеседник агентства.
* Внесен в список террористов и экстремистов
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о произошедшем в ВСУ