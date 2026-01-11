https://1prime.ru/20260111/ukraina-866378510.html

Миф об эффективности Буданова* начали развеивать, сообщили силовики

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. На Украине начали критиковать назначенного главой офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова * за его деятельность на прошлом посту, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее Буданов* возглавлял главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. По словам собеседника агентства, до определенного момента только российские блогеры писали, что при Буданове* ГУР представляло собой мощную пиар-машину и специализировалось на громких медиа-операциях, зачастую ценой жизни своих боевиков. После назначения Буданова* главой офиса Зеленского об этом же начали писать и украинские ресурсы, отметил представитель силовых структур. "Уже и на Украине начали развенчивать мифы о "великом" Буданове* и его ГУР", - сказал он. Как пояснил собеседник агентства, ведомство вместо того, чтобы заниматься получением, обработкой и донесением необходимой информации до киевского режима, "снимало "переможные" ролики, нацеленные на поднятие боевого духа оболваненных украинцев". "В этом, наверное, есть какая-то логика, ведь всей необходимой развединформацией с Украиной делилось ЦРУ и другие спецслужбы Запада. ГУР только и оставалось решать задачи уровня роты сил специальных операций", - сказал он. По некоторым данным, ГУР даже не проинформировало Зеленского о начале СВО, при этом офицеры заявляют, что неоднократно докладывали об этом Буданову*, но информация дальше не передавалась. "То есть Буданов* не сумел даже проанализировать разведданные, которые ему предоставили его подчиненные", - отметил собеседник агентства.* Внесен в список террористов и экстремистов

