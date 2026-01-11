Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260111/vitol-866358549.html
Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу
Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу - 11.01.2026, ПРАЙМ
Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу
Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу по сделке с США, передает агентство Рейтер со... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T00:38+0300
2026-01-11T00:38+0300
нефть
энергетика
экономика
венесуэла
сша
trafigura
chevron
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866358549.jpg?1768081136
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу по сделке с США, передает агентство Рейтер со ссылкой на два осведомленных источника. "Трейдер Vitol, как ожидается, загрузит первую партию нафты из США для отправки в Венесуэлу в эти выходные в рамках нового соглашения о поставках", - пишет агентство. По этим данным, компания направит из Хьюстона в Венесуэлу около 460 тысяч баррелей нафты. Отмечается, что ранее компании Vitol и Trafigura заключили соглашения с властями США о поддержке нефтяного сектора Венесуэлы. Агентство указывает, что аккумулированием нафты для ее переправки в Венесуэлу сейчас заняты ряд трейдеров, а также нефтяная компания Chevron.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, trafigura, chevron
Нефть, Энергетика, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Trafigura, Chevron
00:38 11.01.2026
 
Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу

Reuters: Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу по сделке с США, передает агентство Рейтер со ссылкой на два осведомленных источника.
"Трейдер Vitol, как ожидается, загрузит первую партию нафты из США для отправки в Венесуэлу в эти выходные в рамках нового соглашения о поставках", - пишет агентство.
По этим данным, компания направит из Хьюстона в Венесуэлу около 460 тысяч баррелей нафты.
Отмечается, что ранее компании Vitol и Trafigura заключили соглашения с властями США о поддержке нефтяного сектора Венесуэлы.
Агентство указывает, что аккумулированием нафты для ее переправки в Венесуэлу сейчас заняты ряд трейдеров, а также нефтяная компания Chevron.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьВЕНЕСУЭЛАСШАTrafiguraChevron
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала