https://1prime.ru/20260111/vitol-866358549.html
Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу
Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу - 11.01.2026, ПРАЙМ
Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу
Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу по сделке с США, передает агентство Рейтер со... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T00:38+0300
2026-01-11T00:38+0300
2026-01-11T00:38+0300
нефть
энергетика
экономика
венесуэла
сша
trafigura
chevron
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866358549.jpg?1768081136
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу по сделке с США, передает агентство Рейтер со ссылкой на два осведомленных источника.
"Трейдер Vitol, как ожидается, загрузит первую партию нафты из США для отправки в Венесуэлу в эти выходные в рамках нового соглашения о поставках", - пишет агентство.
По этим данным, компания направит из Хьюстона в Венесуэлу около 460 тысяч баррелей нафты.
Отмечается, что ранее компании Vitol и Trafigura заключили соглашения с властями США о поддержке нефтяного сектора Венесуэлы.
Агентство указывает, что аккумулированием нафты для ее переправки в Венесуэлу сейчас заняты ряд трейдеров, а также нефтяная компания Chevron.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венесуэла, сша, trafigura, chevron
Нефть, Энергетика, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Trafigura, Chevron
Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу
Reuters: Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу по сделке с США, передает агентство Рейтер со ссылкой на два осведомленных источника.
"Трейдер Vitol, как ожидается, загрузит первую партию нафты из США для отправки в Венесуэлу в эти выходные в рамках нового соглашения о поставках", - пишет агентство.
По этим данным, компания направит из Хьюстона в Венесуэлу около 460 тысяч баррелей нафты.
Отмечается, что ранее компании Vitol и Trafigura заключили соглашения с властями США о поддержке нефтяного сектора Венесуэлы.
Агентство указывает, что аккумулированием нафты для ее переправки в Венесуэлу сейчас заняты ряд трейдеров, а также нефтяная компания Chevron.