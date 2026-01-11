https://1prime.ru/20260111/vitol-866358549.html

Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу по сделке с США, передает агентство Рейтер со ссылкой на два осведомленных источника. "Трейдер Vitol, как ожидается, загрузит первую партию нафты из США для отправки в Венесуэлу в эти выходные в рамках нового соглашения о поставках", - пишет агентство. По этим данным, компания направит из Хьюстона в Венесуэлу около 460 тысяч баррелей нафты. Отмечается, что ранее компании Vitol и Trafigura заключили соглашения с властями США о поддержке нефтяного сектора Венесуэлы. Агентство указывает, что аккумулированием нафты для ее переправки в Венесуэлу сейчас заняты ряд трейдеров, а также нефтяная компания Chevron.

