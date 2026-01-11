https://1prime.ru/20260111/vsu-866377578.html

"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о произошедшем в ВСУ

"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о произошедшем в ВСУ

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Бывший наемник из Нидерландов Хендрик рассказал изданию De Telegraaf о том, как каждое утро командование одного из полков ВСУ использовало нацистское приветствие. "Я больше не хотел быть частью этого. И я не был один — несколько других иностранцев тоже уехали; они видели, как каждое утро командование отдавало нацистское приветствие", — заявил он.По словам автора публикации, экс-наемник ВСУ прекрасно понимает, что ему "больше не место на Украине".Министерство обороны России неоднократно указывало, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжают уничтожать их на всей территории Украины. В многочисленных интервью наемники, приехавшие воевать ради денег, признавались, что украинские военные неэффективно координируют их действия, что значительно снижает их шансы выжить в сражениях.

