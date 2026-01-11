Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о произошедшем в ВСУ - 11.01.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о произошедшем в ВСУ
Бывший наемник из Нидерландов Хендрик рассказал изданию De Telegraaf о том, как каждое утро командование одного из полков ВСУ использовало нацистское... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T20:59+0300
2026-01-11T20:59+0300
спецоперация на украине
нидерланды
киев
украина
всу
минобороны рф
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Бывший наемник из Нидерландов Хендрик рассказал изданию De Telegraaf о том, как каждое утро командование одного из полков ВСУ использовало нацистское приветствие. "Я больше не хотел быть частью этого. И я не был один — несколько других иностранцев тоже уехали; они видели, как каждое утро командование отдавало нацистское приветствие", — заявил он.По словам автора публикации, экс-наемник ВСУ прекрасно понимает, что ему "больше не место на Украине".Министерство обороны России неоднократно указывало, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжают уничтожать их на всей территории Украины. В многочисленных интервью наемники, приехавшие воевать ради денег, признавались, что украинские военные неэффективно координируют их действия, что значительно снижает их шансы выжить в сражениях.
нидерланды
киев
украина
1920
1920
true
нидерланды, киев, украина, всу, минобороны рф
Спецоперация на Украине, НИДЕРЛАНДЫ, Киев, УКРАИНА, ВСУ, Минобороны РФ
20:59 11.01.2026
 
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о произошедшем в ВСУ

De Telegraaf: командование полка ВСУ каждое утро отдавало нацистское приветствие

© РИА Новости . Валерий Мельников
Каска. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Бывший наемник из Нидерландов Хендрик рассказал изданию De Telegraaf о том, как каждое утро командование одного из полков ВСУ использовало нацистское приветствие.
"Я больше не хотел быть частью этого. И я не был один — несколько других иностранцев тоже уехали; они видели, как каждое утро командование отдавало нацистское приветствие", — заявил он.
По словам автора публикации, экс-наемник ВСУ прекрасно понимает, что ему "больше не место на Украине".
Министерство обороны России неоднократно указывало, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжают уничтожать их на всей территории Украины. В многочисленных интервью наемники, приехавшие воевать ради денег, признавались, что украинские военные неэффективно координируют их действия, что значительно снижает их шансы выжить в сражениях.
Спецоперация на УкраинеНИДЕРЛАНДЫКиевУКРАИНАВСУМинобороны РФ
 
 
