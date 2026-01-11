Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сразу падали": в ФРГ узнали о фиаско с дронами, разочаровавшем ВСУ - 11.01.2026
Спецоперация на Украине
"Сразу падали": в ФРГ узнали о фиаско с дронами, разочаровавшем ВСУ
Украинские военные массово жалуются на проблемы с дронами немецкой компании Helsing GmbH в боях против России, пишет Die Welt. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T23:32+0300
2026-01-11T23:32+0300
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Украинские военные массово жалуются на проблемы с дронами немецкой компании Helsing GmbH в боях против России, пишет Die Welt."Helsing GmbH позиционирует себя в качестве европейского гиганта в сфере производства беспилотников и уже достигла оборотов в миллиарды евро. С 2025 года ее летательные аппараты применяются на Украине. Однако внутренние документы и интервью военнослужащих ставят под сомнение образ, который компания создает публично для своих покупателей", — отмечается в статье. По словам украинского военного, на которого ссылается издание, первые месяцы эксплуатации немецких дронов обернулись "фиаско", так как беспилотники оказались "почти непригодными для боевых действий". "Многие дроны либо вообще не были готовы к запуску, либо падали сразу после старта", — сообщается в публикации. Согласно информации издания, компания предприняла усилия для устранения дефектов и в ближайшем времени планирует отправить новую партию дронов в Киев, и теперь остаётся лишь дождаться, выдержат ли такие "чудо-показатели" проверку в бою.Россия заявляет, что поставки оружия Украине препятствуют достижению мирного урегулирования и непосредственно втягивают страны НАТО в конфликт, что является "игрой с огнём". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для российской армии. В Кремле указывали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны Запада не способствует налаживанию переговорного процесса и будет иметь негативные последствия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
23:32 11.01.2026
 
"Сразу падали": в ФРГ узнали о фиаско с дронами, разочаровавшем ВСУ

© РИА Новости . Валерий Мельников
Каска
Каска. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Украинские военные массово жалуются на проблемы с дронами немецкой компании Helsing GmbH в боях против России, пишет Die Welt.
"Helsing GmbH позиционирует себя в качестве европейского гиганта в сфере производства беспилотников и уже достигла оборотов в миллиарды евро. С 2025 года ее летательные аппараты применяются на Украине. Однако внутренние документы и интервью военнослужащих ставят под сомнение образ, который компания создает публично для своих покупателей", — отмечается в статье.
По словам украинского военного, на которого ссылается издание, первые месяцы эксплуатации немецких дронов обернулись "фиаско", так как беспилотники оказались "почти непригодными для боевых действий".
"Многие дроны либо вообще не были готовы к запуску, либо падали сразу после старта", — сообщается в публикации.
Согласно информации издания, компания предприняла усилия для устранения дефектов и в ближайшем времени планирует отправить новую партию дронов в Киев, и теперь остаётся лишь дождаться, выдержат ли такие "чудо-показатели" проверку в бою.
Россия заявляет, что поставки оружия Украине препятствуют достижению мирного урегулирования и непосредственно втягивают страны НАТО в конфликт, что является "игрой с огнём". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для российской армии. В Кремле указывали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны Запада не способствует налаживанию переговорного процесса и будет иметь негативные последствия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Заголовок открываемого материала