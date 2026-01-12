https://1prime.ru/20260112/ator-866401840.html

Мальдивы стали одним из самых популярных направлений у россиян в январе

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мальдивы вошли в десятку наиболее популярных у россиян направлений для отдыха в январе, в целом география путешествий российских туристов в начале года стала более разветвленной, показало исследование Ассоциации туроператоров (АТОР) данных продаж сервиса бронирования туров "Слетать.ру", которое есть у РИА Новости. "В январский топ-10 в 2026 году ворвались Мальдивы, поставившие рекорд по российскому турпотоку в 2025 году. В прошлом году этого дорогого направления в топовой массовой десятке не было", - говорится в исследовании. По данным АТОР со ссылкой на министерство туризма Мальдивских островов, с 1 января по 31 декабря 2025 года на островах отдохнули почти 279 тысяч россиян, что на 23,8% больше, чем в 2024 году. В целом в наступившем году в десятку стран по фактическим продажам турпакетов с январскими датами заезда вошли: Египет (26,7% от всех реализованных туров), Таиланд (20,4%), ОАЭ (13,2%), Вьетнам (12,2%), Россия (6,8%), Турция (4,1%), Китай (2,9%), Шри-Ланка (2,7%), Мальдивы (2,3%) и Куба (2,2%). На эти страны приходится 93,5% всех продаж пакетных туров ведущих туроператоров на январь 2026 года против 96,6% год назад, отметили в АТОР. "Египет, как и в прошлом году – лидер, но доля его меньше (26,7% в этом январе и 31,8% в прошлом). То же и с Таиландом – он сохраняет второе место, но доля за год упала с 23,1% до 20,4%. Если в прошлом январе на эти две страны приходилось почти 55% всех продаж туров, то в этом – только 47%", - обратили внимание в АТОР. В тоже время доля ОАЭ в продажах пакетных туров увеличилась – с 12,2% в прошлом году до 13,2% в январе нового года. При этом Вьетнам на фоне запуска чартерных рейсов резко увеличил продажи туров - до 12,2% с 1,7%. Нарастил свою долю за год и Китай - до 2,9% с 2,2%. Эксперты АТОР также отмечают, что и по поисковым запросам россияне стали больше искать туры по направлениям за пределами топ-10. "Это, вместе с данными о продажах, еще раз подтверждает вывод о большей географической диверсификации как интересов, так и покупок туров у россиян", - заключили в объединении.

