Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-помощница Байдена назвала США безбожными - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260112/bajden-866383920.html
Экс-помощница Байдена назвала США безбожными
Экс-помощница Байдена назвала США безбожными - 12.01.2026, ПРАЙМ
Экс-помощница Байдена назвала США безбожными
США стали безбожными, ЛГБТ*-движение (признано в РФ экстремистским и запрещено) превратило страну в посмешище для всего мира, заявила в интервью РИА Новости... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T03:04+0300
2026-01-12T03:54+0300
мировая экономика
экономика
общество
сша
рф
джо байден
владимир путин
дональд трамп
rt
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866383920.jpg?1768179269
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. США стали безбожными, ЛГБТ*-движение (признано в РФ экстремистским и запрещено) превратило страну в посмешище для всего мира, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид. "США стали безбожными, ЛГБТ*-движение превратило страну в посмешище для всего мира, нанесло вред жизни детей. США не защищают своих граждан, и, что самое важное, не защищают своих детей", - сказала Рид, размышляя о том, как США изменились за последние годы. Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря. Ранее вступивший в должность президент США Дональд Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства страны заключается в том, что "существует только два пола – мужской и женский".* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, рф, джо байден, владимир путин, дональд трамп, rt
Мировая экономика, Экономика, Общество , США, РФ, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп, RT
03:04 12.01.2026 (обновлено: 03:54 12.01.2026)
 
Экс-помощница Байдена назвала США безбожными

Тара Рид: США стали безбожными, ЛГБТ-движение превратило страну в посмешище

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. США стали безбожными, ЛГБТ*-движение (признано в РФ экстремистским и запрещено) превратило страну в посмешище для всего мира, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид.
"США стали безбожными, ЛГБТ*-движение превратило страну в посмешище для всего мира, нанесло вред жизни детей. США не защищают своих граждан, и, что самое важное, не защищают своих детей", - сказала Рид, размышляя о том, как США изменились за последние годы.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
Ранее вступивший в должность президент США Дональд Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства страны заключается в том, что "существует только два пола – мужской и женский".
* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАРФДжо БайденВладимир ПутинДональд ТрампRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала