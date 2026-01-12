https://1prime.ru/20260112/bajden-866383920.html

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. США стали безбожными, ЛГБТ*-движение (признано в РФ экстремистским и запрещено) превратило страну в посмешище для всего мира, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид. "США стали безбожными, ЛГБТ*-движение превратило страну в посмешище для всего мира, нанесло вред жизни детей. США не защищают своих граждан, и, что самое важное, не защищают своих детей", - сказала Рид, размышляя о том, как США изменились за последние годы. Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря. Ранее вступивший в должность президент США Дональд Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства страны заключается в том, что "существует только два пола – мужской и женский".* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России

