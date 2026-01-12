https://1prime.ru/20260112/bhp-866413598.html
BHP не планирует делать Glencore предложение по слиянию
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP, не планирует делать встречное предложение по приобретению швейцарского сырьевого трейдера Glencore после новостей о возможном его поглощении компанией Rio Tinto, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "BHP намерена дождаться результатов переговоров Rio Tinto о поглощении Glencore… и в настоящее время не планирует делать предложения швейцарской компании", - пишет агентство. Ранее Glencore подтвердила сообщения о возможном частичном или полном слиянии с Rio Tinto, отметив, что переговоры находятся на ранней стадии. Как указывают источники Рейтера, знакомые со внутренними обсуждениями BHP, компания дала понять, что не будет делать встречного предложения, поскольку не считает Glencore дополнением к своему бизнесу. BHP также считает подразделение Anglo American по производству меди более привлекательным по сравнению с аналогичными операциями швейцарской компании. BHP (ранее - BHP Billiton) была основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.
