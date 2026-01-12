https://1prime.ru/20260112/bhp-866413598.html

BHP не планирует делать Glencore предложение по слиянию

BHP не планирует делать Glencore предложение по слиянию - 12.01.2026, ПРАЙМ

BHP не планирует делать Glencore предложение по слиянию

Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP, не планирует делать встречное предложение по приобретению швейцарского сырьевого трейдера | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T20:24+0300

2026-01-12T20:24+0300

2026-01-12T20:24+0300

экономика

бизнес

нефть

bhp

glencore

rio tinto

https://cdnn.1prime.ru/img/82920/69/829206971_0:39:3001:1727_1920x0_80_0_0_ddab8c616e985ea0279d0a2d35acf339.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP, не планирует делать встречное предложение по приобретению швейцарского сырьевого трейдера Glencore после новостей о возможном его поглощении компанией Rio Tinto, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "BHP намерена дождаться результатов переговоров Rio Tinto о поглощении Glencore… и в настоящее время не планирует делать предложения швейцарской компании", - пишет агентство. Ранее Glencore подтвердила сообщения о возможном частичном или полном слиянии с Rio Tinto, отметив, что переговоры находятся на ранней стадии. Как указывают источники Рейтера, знакомые со внутренними обсуждениями BHP, компания дала понять, что не будет делать встречного предложения, поскольку не считает Glencore дополнением к своему бизнесу. BHP также считает подразделение Anglo American по производству меди более привлекательным по сравнению с аналогичными операциями швейцарской компании. BHP (ранее - BHP Billiton) была основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.

https://1prime.ru/20260112/bakhtin-866394035.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нефть, bhp, glencore, rio tinto