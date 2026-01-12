https://1prime.ru/20260112/dolina-866407958.html
Московские приставы принимают меры по производству в отношении Долиной
2026-01-12T18:40+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Московские приставы принимают меры по исполнительному производству, возбужденному в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве. В главке также подтвердили агентству информацию о возбуждении исполнительного производства в отношении певицы. "Сотрудниками органа принудительного исполнения осуществляются меры принудительного исполнения в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", - сказали в ведомстве, отвечая на запрос агентства.
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Московские приставы принимают меры по исполнительному производству, возбужденному в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
В главке также подтвердили агентству информацию о возбуждении исполнительного производства в отношении певицы.
"Сотрудниками органа принудительного исполнения осуществляются меры принудительного исполнения в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", - сказали в ведомстве, отвечая на запрос агентства.
