Московские приставы принимают меры по производству в отношении Долиной - 12.01.2026
Московские приставы принимают меры по производству в отношении Долиной
Московские приставы принимают меры по производству в отношении Долиной - 12.01.2026, ПРАЙМ
Московские приставы принимают меры по производству в отношении Долиной
Московские приставы принимают меры по исполнительному производству, возбужденному в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 12.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Московские приставы принимают меры по исполнительному производству, возбужденному в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве. В главке также подтвердили агентству информацию о возбуждении исполнительного производства в отношении певицы. "Сотрудниками органа принудительного исполнения осуществляются меры принудительного исполнения в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", - сказали в ведомстве, отвечая на запрос агентства.
Новости
18:40 12.01.2026
 
Московские приставы принимают меры по производству в отношении Долиной

Московские приставы принимают меры по исполнительному производству в отношении Долиной

Лариса Долина
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Московские приставы принимают меры по исполнительному производству, возбужденному в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
В главке также подтвердили агентству информацию о возбуждении исполнительного производства в отношении певицы.
"Сотрудниками органа принудительного исполнения осуществляются меры принудительного исполнения в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", - сказали в ведомстве, отвечая на запрос агентства.
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
СМИ рассказали, что сделала Долина вместо передачи квартиры Лурье
13:19
 
