https://1prime.ru/20260112/dolina-866407958.html

Московские приставы принимают меры по производству в отношении Долиной

Московские приставы принимают меры по производству в отношении Долиной - 12.01.2026, ПРАЙМ

Московские приставы принимают меры по производству в отношении Долиной

Московские приставы принимают меры по исполнительному производству, возбужденному в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T18:40+0300

2026-01-12T18:40+0300

2026-01-12T18:40+0300

бизнес

общество

москва

фссп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865663364_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_106d7a7780d513731b9a5f0110fbaf93.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Московские приставы принимают меры по исполнительному производству, возбужденному в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве. В главке также подтвердили агентству информацию о возбуждении исполнительного производства в отношении певицы. "Сотрудниками органа принудительного исполнения осуществляются меры принудительного исполнения в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", - сказали в ведомстве, отвечая на запрос агентства.

https://1prime.ru/20260112/dolina-866397145.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, фссп