Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут продлить лицензию на операции с активами "Лукойла", сообщают СМИ - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260112/lukoyl-866420292.html
США могут продлить лицензию на операции с активами "Лукойла", сообщают СМИ
США могут продлить лицензию на операции с активами "Лукойла", сообщают СМИ - 12.01.2026, ПРАЙМ
США могут продлить лицензию на операции с активами "Лукойла", сообщают СМИ
Управление иностранными активами (OFAC) министерства финансов США может продлить лицензию на операции с зарубежными активами "Лукойла", сообщило агентство... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T23:06+0300
2026-01-12T23:06+0300
экономика
финансы
банки
сша
оаэ
лукойл
ofac
chevron
https://cdnn.1prime.ru/img/75905/03/759050312_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_0abee0214fd8d5583be91301f19a1571.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Управление иностранными активами (OFAC) министерства финансов США может продлить лицензию на операции с зарубежными активами "Лукойла", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "OFAC может продлить действующую общую лицензию и разрешить продолжение переговоров между "Лукойлом" и покупателями", - пишет агентство. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января 2026 года. По данным одного из собеседников агентства, ведомство также может принять решение о выдаче индивидуальных лицензий одному или нескольким потенциальным покупателям до истечения срока. Рейтер также добавляет, что инвестиционная компания Carlyle, группа, в которую входят Chevron и Quantum Capital Group, а также компания из ОАЭ International Holding Company являются лидерами в борьбе за международные активы "Лукойла". Как отметили источники агентства, как только "Лукойл" достигнет соглашения, будущий покупатель должен будет получить разрешение от Управления иностранными активами министерства финансов США в соответствии с американским законодательством.
https://1prime.ru/20260107/lukoyl-866266171.html
сша
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75905/03/759050312_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_09c1f9a104b5ed440d22532d3be2245f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, сша, оаэ, лукойл, ofac, chevron
Экономика, Финансы, Банки, США, ОАЭ, Лукойл, OFAC, Chevron
23:06 12.01.2026
 
США могут продлить лицензию на операции с активами "Лукойла", сообщают СМИ

Reuters: Минфин США может продлить лицензию на операции с международными активами "Лукойл"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
ЛУКОЙЛ. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Управление иностранными активами (OFAC) министерства финансов США может продлить лицензию на операции с зарубежными активами "Лукойла", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"OFAC может продлить действующую общую лицензию и разрешить продолжение переговоров между "Лукойлом" и покупателями", - пишет агентство.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января 2026 года.
По данным одного из собеседников агентства, ведомство также может принять решение о выдаче индивидуальных лицензий одному или нескольким потенциальным покупателям до истечения срока.
Рейтер также добавляет, что инвестиционная компания Carlyle, группа, в которую входят Chevron и Quantum Capital Group, а также компания из ОАЭ International Holding Company являются лидерами в борьбе за международные активы "Лукойла".
Как отметили источники агентства, как только "Лукойл" достигнет соглашения, будущий покупатель должен будет получить разрешение от Управления иностранными активами министерства финансов США в соответствии с американским законодательством.
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
FT: американские компании объединили усилия для покупки активов "Лукойла"
7 января, 08:43
 
ЭкономикаФинансыБанкиСШАОАЭЛукойлOFACChevron
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала