США могут продлить лицензию на операции с активами "Лукойла", сообщают СМИ

США могут продлить лицензию на операции с активами "Лукойла", сообщают СМИ - 12.01.2026, ПРАЙМ

США могут продлить лицензию на операции с активами "Лукойла", сообщают СМИ

12.01.2026

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Управление иностранными активами (OFAC) министерства финансов США может продлить лицензию на операции с зарубежными активами "Лукойла", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "OFAC может продлить действующую общую лицензию и разрешить продолжение переговоров между "Лукойлом" и покупателями", - пишет агентство. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января 2026 года. По данным одного из собеседников агентства, ведомство также может принять решение о выдаче индивидуальных лицензий одному или нескольким потенциальным покупателям до истечения срока. Рейтер также добавляет, что инвестиционная компания Carlyle, группа, в которую входят Chevron и Quantum Capital Group, а также компания из ОАЭ International Holding Company являются лидерами в борьбе за международные активы "Лукойла". Как отметили источники агентства, как только "Лукойл" достигнет соглашения, будущий покупатель должен будет получить разрешение от Управления иностранными активами министерства финансов США в соответствии с американским законодательством.

