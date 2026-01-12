Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мэр Владивостока заявил, что на уборку города требуется три дня - 12.01.2026
Мэр Владивостока заявил, что на уборку города требуется три дня
Мэр Владивостока заявил, что на уборку города требуется три дня
владивосток
приморье
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв - ПРАЙМ. Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что на уборку города требуется три дня, сообщает правительство Приморья. Во Владивостоке в субботу выпало 12,5 миллиметра осадков, что составило месячную норму. По сообщению местных СМИ, высота снега местами достигла 25 сантиметров. Только за ночь 11 числа коммунальщики вывезли более 1500 кубометров снега. На 10-11 января действовало штормовое предупреждение, был запрещен въезд и движение по городу большегрузов, также закрыто движение по улице Шефнера. Временно закрывалась объездная трасса во Владивостоке Седанка - Патрокл. Движение фур по федеральной трассе между Владивостоком и Уссурийском ограничили до понедельника. В субботу отменялись внутренние авиарейсы. Утром в понедельник на дорогах Владивостока отмечались десятибальные пробки. "По словам мэра, для полной очистки дорог потребуется трое суток, до пяти дней займёт уборка тротуаров", - говорится в сообщении. Мэрия города совместно с прокуратурой проверят и выдадут предписания нерадивым управляющим компаниям и юрлицам, которые обязаны убирать снег на территориях. Если предписания проигнорируют, то такие компании ждут крупные штрафы. "За вчерашний день и ночь почистили центральные дороги, включая Фонтанную, Светланскую, Суханова, Уборевича, Тигровую. Техника активно работала на Горшкова, Котельникова", - сказал глава города Константин Шестаков. Заместитель председателя правительства Приморья Дмитрий Мариза также поручил минтрансу предоставить чёткие планы по очистке снега и контролировать их исполнение. "Вместе с этим маневрируйте техникой, перебрасывайте её туда, где она больше нужна", - отметил он. Как сообщили в Примгидромете, более сильный снегопад фиксировался в 2006 году, когда за сутки выпало 15 миллиметров осадков (11 января 2026 года - 12 миллиметров ). Однако тогда ветровая нагрузка была заметно ниже и не было метели.
