"Готовы на все". В США осадили Мерца после заявления о России - 12.01.2026
"Готовы на все". В США осадили Мерца после заявления о России
Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о невозможности развертывания западных сил на Украине без согласия России не имеет значения, пока Европа не учитывает
2026-01-12T22:06+0300
2026-01-12T22:06+0300
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о невозможности развертывания западных сил на Украине без согласия России не имеет значения, пока Европа не учитывает позицию Кремля, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive"."Это было сделано для телешоу. Было задумано так, чтобы убедить жителей европейских стран в моральном превосходстве их лидеров. Якобы мы — нравственные люди, поэтому пытаемся положить этому конец, мы добились соглашения и готовы на все. Не было ни слова о России и законных интересах ее национальной безопасности. Не было ни слова о реальной ситуации на поле боя и военном балансе", — отметил он. Макгрегор подчеркнул, что без признания и поддержки России все эти заявления "лишены смысла". На прошлой неделе Фридрих Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил на Украине невозможно без согласия России, и добавил, что до получения одобрения Москвы еще далеко. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 6 января сообщил, что "коалиция желающих" приняла декларацию по размещению войск при достижении мира. Он утверждает, что в случае прекращения огня британские и французские силы готовы создать военные базы по всей Украине и построить склады техники для ВСУ. Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия расценит появление западных войск на Украине как интервенцию. Она подчеркнула, что этот документ направлен на дальнейшую милитаризацию страны, эскалацию и усиление боевых действий. Завершение конфликта возможно только после устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному статусу и признания существующих территориальных реалий, отметила она. Эти цели могут быть достигнуты либо дипломатически, либо через спецоперацию.
22:06 12.01.2026
 
"Готовы на все". В США осадили Мерца после заявления о России

Макгрегор: слова Мерца о войсках для Украины бессмысленны без признания позиции России

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о невозможности развертывания западных сил на Украине без согласия России не имеет значения, пока Европа не учитывает позицию Кремля, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Это было сделано для телешоу. Было задумано так, чтобы убедить жителей европейских стран в моральном превосходстве их лидеров. Якобы мы — нравственные люди, поэтому пытаемся положить этому конец, мы добились соглашения и готовы на все. Не было ни слова о России и законных интересах ее национальной безопасности. Не было ни слова о реальной ситуации на поле боя и военном балансе", — отметил он.
Макгрегор подчеркнул, что без признания и поддержки России все эти заявления "лишены смысла".
На прошлой неделе Фридрих Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил на Украине невозможно без согласия России, и добавил, что до получения одобрения Москвы еще далеко.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 6 января сообщил, что "коалиция желающих" приняла декларацию по размещению войск при достижении мира. Он утверждает, что в случае прекращения огня британские и французские силы готовы создать военные базы по всей Украине и построить склады техники для ВСУ.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия расценит появление западных войск на Украине как интервенцию. Она подчеркнула, что этот документ направлен на дальнейшую милитаризацию страны, эскалацию и усиление боевых действий. Завершение конфликта возможно только после устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному статусу и признания существующих территориальных реалий, отметила она. Эти цели могут быть достигнуты либо дипломатически, либо через спецоперацию.
Заголовок открываемого материала