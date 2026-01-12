https://1prime.ru/20260112/mosbirzha-866401288.html
Российский рынок акций снижается
Российский рынок акций снижается - 12.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается
Российский рынок акций снижается в первый рабочий день в году почти на 0,5% года, на что в том числе влияют дивидендные отсечки акций компаний "Лукойл" и... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T14:40+0300
2026-01-12T14:40+0300
2026-01-12T14:40+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается в первый рабочий день в году почти на 0,5% года, на что в том числе влияют дивидендные отсечки акций компаний "Лукойл" и "Роснефть", следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.16 мск снижается на 0,46% относительно предыдущего закрытия, до 2 712,33 пункта. "На утренних торгах индекс Мосбиржи демонстрировал умеренный рост, однако в основной сессии снизился вследствие отсечки дивидендов по акциям "Лукойла" и "Роснефти", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". Учитывая, что суммарный вес "Лукойла" и "Роснефти" в индексе превышает 18%, рынок может потерять технически около 1% — это нормальная коррекция, не несущая фундаментального негатива, отметил Владислав Силаев из УК "Альфа капитал". Впрочем, и нестабильность на международной арене остается также ключевым фактором для рынка: нет ясности по поводу переговоров о ситуации с Украиной, возможны новые санкции США, обострилась ситуация на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, поэтому и закрытия торгов можно ожидать в "красной" зоне, добавляет Гудым. "В конце прошлой недели стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал санкции против России (включая вторичные меры в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители), хотя и выразил надежду, что их введение не потребуется", - рассказал Андрей Алексеев из УК "Первая". В лидерах снижения стоимости - помимо бумаг "Лукойла" (−6,93%) и "Роснефти" (−2,34%) - акции "Россетей Центра и Приволжья" (−1,41%), ДВМП (−1,32%), префы "Мечела" (−1,24%) и "Ленэнерго" (−1%). В то же время металлургические активы демонстрируют уверенный рост стоимости благодаря рекордному взлету котировок драгоценных металлов, отметил Силаев. Так, в лидерах роста капитализации — акции "Русала" (+3,87%), "Норникеля" (+3,1%), "Селигдара" (+2,73%), "Полюса" (+2,64%), а также "Россетей" (+3,64%) "Эн+" (+2,83%). Первая полноценная неделя года будет интересной: после праздничной паузы рынок заново калибрует свои ожидания. Умеренное снижение из-за дивидендных отсечек — не более чем технический фактор, а вот реакция на международную политику и макростатистику покажет, насколько инвесторы готовы наращивать риск в начале года, заключил Силаев.
