Цены на нефть растут - 12.01.2026
Цены на нефть растут
Цены на нефть растут - 12.01.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть растут
Цены на нефть в понедельник утром растут, трейдеры обращают внимание на возможность сокращения поставок сырья из Ирана на фоне протестов в стране,... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T08:15+0300
2026-01-12T08:15+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник утром растут, трейдеры обращают внимание на возможность сокращения поставок сырья из Ирана на фоне протестов в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.40 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent растет на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 63,4 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,08%, до 58,99 доллара. Инвесторы оценивают влияние протестов в Иране - четвертом по величине производителе нефти в ОПЕК+ - на поставки нефти. По словам аналитиков агентства Блумберг, из-за протестов экспорт иранской нефти может снизиться почти на 2 миллиона баррелей в сутки. Как отмечают эксперты, это ослабляет опасения по поводу глобального перепроизводства, которое ранее спровоцировало падение цен и сделало инвесторов более пессимистичными. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару.
08:15 12.01.2026
 
Цены на нефть растут

Нефть дорожает на опасениях перебоев поставок из Ирана на фоне протестов

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник утром растут, трейдеры обращают внимание на возможность сокращения поставок сырья из Ирана на фоне протестов в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.40 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent растет на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 63,4 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,08%, до 58,99 доллара.
Инвесторы оценивают влияние протестов в Иране - четвертом по величине производителе нефти в ОПЕК+ - на поставки нефти.
По словам аналитиков агентства Блумберг, из-за протестов экспорт иранской нефти может снизиться почти на 2 миллиона баррелей в сутки.
Как отмечают эксперты, это ослабляет опасения по поводу глобального перепроизводства, которое ранее спровоцировало падение цен и сделало инвесторов более пессимистичными.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару.
 
