Глава Роснедр рассказал о приросте запасов нефти в России

Глава Роснедр рассказал о приросте запасов нефти в России - 12.01.2026, ПРАЙМ

Глава Роснедр рассказал о приросте запасов нефти в России

12.01.2026

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Две трети прироста запасов нефти в России происходит в пределах разрабатываемых месторождений, в основном это объекты в Западно-Сибирской и Волго-Уральской провинции, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов. “В основном прирост запасов сейчас происходит не за счет новых открытий, а за счет геологического доизучения уже имеющихся, часто даже действующих месторождений. По нефти, например, примерно две трети прироста запасов происходит в пределах разрабатываемых месторождений. Этот происходит во всех основных регионах нефтедобычи, но, конечно, здесь основа - это Западно-Сибирская и Волго-Уральская провинции”, - сказал Казанов. Он добавил, что по газу больше всего отмечается прирост запасов на Ямале.

