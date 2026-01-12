Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть снижаются после роста утром - 12.01.2026
Мировые цены на нефть снижаются после роста утром
Мировые цены на нефть снижаются после роста утром - 12.01.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются после роста утром
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем после роста утром, свидетельствуют данные торгов. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T15:29+0300
2026-01-12T15:53+0300
нефть
рынок
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем после роста утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.26 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,49% относительно предыдущего закрытия, до 63,03 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 58,71 доллара. Утром нефть обеих марок слабо дорожала. По итогам двух предыдущих торговых сессий цены на нефть выросли более чем на 5%. Инвесторы внимательно следят за протестами в Иране, которые начались в конце декабря. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что исламская республика стремится к свободе, и США готовы "помочь". Он также неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие. При этом аналитики отмечают, что рынки по-прежнему не в полной мере оценивают риск, связанный с событиями в Иране, которые потенциально могут повлиять на поставки нефти через Ормузский пролив. "Рынок говорит "покажите мне перебои в поставках", прежде чем реагировать существенным образом", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика MST Marquee Саула Кавонича (Saul Kavonic).
иран
сша
ормузский пролив
15:29 12.01.2026 (обновлено: 15:53 12.01.2026)
 
Мировые цены на нефть снижаются после роста утром

Цена нефти Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель после роста утром

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем после роста утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.26 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,49% относительно предыдущего закрытия, до 63,03 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 58,71 доллара. Утром нефть обеих марок слабо дорожала.
По итогам двух предыдущих торговых сессий цены на нефть выросли более чем на 5%. Инвесторы внимательно следят за протестами в Иране, которые начались в конце декабря. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что исламская республика стремится к свободе, и США готовы "помочь". Он также неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие.
При этом аналитики отмечают, что рынки по-прежнему не в полной мере оценивают риск, связанный с событиями в Иране, которые потенциально могут повлиять на поставки нефти через Ормузский пролив.
"Рынок говорит "покажите мне перебои в поставках", прежде чем реагировать существенным образом", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика MST Marquee Саула Кавонича (Saul Kavonic).
 
