Мировые цены на нефть снижаются после роста утром

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем после роста утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.26 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,49% относительно предыдущего закрытия, до 63,03 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 58,71 доллара. Утром нефть обеих марок слабо дорожала. По итогам двух предыдущих торговых сессий цены на нефть выросли более чем на 5%. Инвесторы внимательно следят за протестами в Иране, которые начались в конце декабря. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что исламская республика стремится к свободе, и США готовы "помочь". Он также неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие. При этом аналитики отмечают, что рынки по-прежнему не в полной мере оценивают риск, связанный с событиями в Иране, которые потенциально могут повлиять на поставки нефти через Ормузский пролив. "Рынок говорит "покажите мне перебои в поставках", прежде чем реагировать существенным образом", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика MST Marquee Саула Кавонича (Saul Kavonic).

