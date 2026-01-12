https://1prime.ru/20260112/neft-866412174.html
Цены на нефть вернулись к росту
Цены на нефть вернулись к росту - 12.01.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть вернулись к росту
Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к росту после снижения днем, свидетельствуют данные торгов. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T19:57+0300
2026-01-12T19:57+0300
2026-01-12T19:57+0300
экономика
нефть
рынок
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к росту после снижения днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.51 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,11% - до 63,39 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,19%, до 59,05 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела. Инвесторы внимательно следят за протестами в Иране, которые начались в конце декабря. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что исламская республика стремится к свободе, и США готовы "помочь". Он также неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие. "Мы видим несколько сценариев, при которых нефть может оказаться в эпицентре последних беспорядков в Иране", - цитирует агентство Блумберг аналитиков RBC Capital Markets, добавляя, что наиболее вероятным из них будет присоединение нефтяников к протестам и объявление забастовки.
https://1prime.ru/20260112/neft-866390070.html
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, иран, сша, дональд трамп
Экономика, Нефть, Рынок, ИРАН, США, Дональд Трамп
Цены на нефть вернулись к росту
Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к росту после снижения днем
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к росту после снижения днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.51 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,11% - до 63,39 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,19%, до 59,05 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела.
Инвесторы внимательно следят за протестами в Иране
, которые начались в конце декабря. Президент США Дональд Трамп
выразил мнение, что исламская республика стремится к свободе, и США готовы "помочь". Он также неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие.
"Мы видим несколько сценариев, при которых нефть может оказаться в эпицентре последних беспорядков в Иране", - цитирует агентство Блумберг аналитиков RBC Capital Markets, добавляя, что наиболее вероятным из них будет присоединение нефтяников к протестам и объявление забастовки.
Глава Роснедр рассказал о приросте запасов нефти в России