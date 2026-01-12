https://1prime.ru/20260112/neft-866412174.html

Цены на нефть вернулись к росту

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к росту после снижения днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.51 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,11% - до 63,39 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,19%, до 59,05 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела. Инвесторы внимательно следят за протестами в Иране, которые начались в конце декабря. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что исламская республика стремится к свободе, и США готовы "помочь". Он также неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие. "Мы видим несколько сценариев, при которых нефть может оказаться в эпицентре последних беспорядков в Иране", - цитирует агентство Блумберг аналитиков RBC Capital Markets, добавляя, что наиболее вероятным из них будет присоединение нефтяников к протестам и объявление забастовки.

