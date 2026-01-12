https://1prime.ru/20260112/neft-866419832.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше 64 долларов за баррель
2026-01-12T22:42+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 1%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала декабря поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 22.36 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,11% - до 64,04 доллара за баррель, показатель впервые с 5 декабря прошлого года поднялся выше уровня в 64 доллара. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,32% - до 59,73 доллара.
