Цена нефти марки Brent поднялась выше 64 долларов за баррель - 12.01.2026
Цена нефти марки Brent поднялась выше 64 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили рост до 1%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала декабря поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов.
2026-01-12T22:42+0300
2026-01-12T22:42+0300
экономика
нефть
торги
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 1%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала декабря поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 22.36 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,11% - до 64,04 доллара за баррель, показатель впервые с 5 декабря прошлого года поднялся выше уровня в 64 доллара. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,32% - до 59,73 доллара.
нефть, торги
Экономика, Нефть, Торги
22:42 12.01.2026
 
Цена нефти марки Brent поднялась выше 64 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 64 доллара за баррель впервые с 5 декабря 2025 года

Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 1%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала декабря поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.36 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,11% - до 64,04 доллара за баррель, показатель впервые с 5 декабря прошлого года поднялся выше уровня в 64 доллара. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,32% - до 59,73 доллара.
Работа нефтяных станков-качалок - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Глава Роснедр рассказал о приросте запасов нефти в России
09:56
 
ЭкономикаНефтьТорги
 
 
