Эксперт озвучил прогноз по росту цен на никель

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на никель могут вырасти до 20 тысяч долларов за тонну в течение нескольких месяцев в зависимости от темпов сокращения выпуска в Индонезии и возможных пошлин США, такое мнение высказал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Николай Масликов. "Мы полагаем, что цены на никель могут показывать краткосрочный/среднесрочный рост на фоне планов Индонезии сократить производство ... Считаем, что 20 тысяч долларов за тонну в течение нескольких месяцев достаточно агрессивный сценарий, но исключать его нельзя, так как ситуация будет зависеть от темпов сокращения производства в Индонезии и потенциальных пошлин со стороны США", - рассказал эксперт. Тем не менее Масликов подчеркнул, что вероятность подобного стремительного роста невелика. По данным Лондонской биржи металлов (LME), цена тонны никеля с поставкой через три месяца по состоянию на 12 января составляет 17 703 долларов за тонну. Следовательно, рост стоимости металла в мире может достичь примерно 13%. Масликов отметил, что ситуация с Венесуэлой особо не повлияет на баланс металла на глобальном рынке. По его словам, несмотря на имеющиеся в стране запасы никеля в размере около 400 тысяч тонн по данным 2018 года, в стране отсутствует значимое производство металла, для сравнения его мировой выпуск составляет примерно 3,5 миллиона тонн в год. Индонезия обеспечивает около 50% мирового предложения никеля, уточнил эксперт. В декабре "Норникель" повысил прогноз профицита никеля в мире: 2026 году он составит более 200 тысяч тонн вместо ранее ожидавшихся 130 тысяч тонн. При отсутствии перебоев на фоне регуляторных ограничений на металл в Индонезии профицит может вырасти до более высокого уровня. Ранее Индонезия согласилась отменить большинство пошлин на американскую промышленную и сельскохозяйственную продукцию, закупить товары на миллиарды долларов и устранить некоторые нетарифные барьеры для американских компаний, чтобы избежать повышения пошлин со стороны Штатов с 19% до 32%.
