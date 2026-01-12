https://1prime.ru/20260112/rossija-866383726.html
Россия получит возможность усилить влияние на Ближнем Востоке - доклад РАН
Россия получит возможность усилить влияние на Ближнем Востоке - доклад РАН - 12.01.2026, ПРАЙМ
Россия получит возможность усилить влияние на Ближнем Востоке - доклад РАН
Россия получит возможность усилить экономическое и политическое влияние на Ближнем Востоке, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T01:31+0300
2026-01-12T01:31+0300
2026-01-12T01:31+0300
нефть
экономика
энергетика
рф
персидский залив
оаэ
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866383726.jpg?1768170703
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия получит возможность усилить экономическое и политическое влияние на Ближнем Востоке, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Курс ведущих региональных держав на диверсификацию внешнеполитических и экономических связей даст России возможность расширить свои экономические и политические связи", - считают авторы доклада.
По их мнению, аравийские монархии будут по-прежнему заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере глобальной энергетической безопасности, в частности в рамках ОПЕК+, особенно в условиях колебаний цен на нефть, вызванных военной дестабилизацией в регионе и новыми санкциями против российских энергетических компаний.
"Можно ожидать повышения уровня торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества РФ с отдельными странами Персидского залива, в частности с ОАЭ и Саудовской Аравией", - отмечается в докладе.
рф
персидский залив
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, персидский залив, оаэ, опек
Нефть, Экономика, Энергетика, РФ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ОАЭ, ОПЕК
Россия получит возможность усилить влияние на Ближнем Востоке - доклад РАН
ИМЭМО РАН: Россия получит возможность усилить влияние на Ближнем Востоке
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия получит возможность усилить экономическое и политическое влияние на Ближнем Востоке, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Курс ведущих региональных держав на диверсификацию внешнеполитических и экономических связей даст России возможность расширить свои экономические и политические связи", - считают авторы доклада.
По их мнению, аравийские монархии будут по-прежнему заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере глобальной энергетической безопасности, в частности в рамках ОПЕК+, особенно в условиях колебаний цен на нефть, вызванных военной дестабилизацией в регионе и новыми санкциями против российских энергетических компаний.
"Можно ожидать повышения уровня торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества РФ с отдельными странами Персидского залива, в частности с ОАЭ и Саудовской Аравией", - отмечается в докладе.