Россия получит возможность усилить влияние на Ближнем Востоке - доклад РАН

2026-01-12T01:31+0300

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия получит возможность усилить экономическое и политическое влияние на Ближнем Востоке, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "Курс ведущих региональных держав на диверсификацию внешнеполитических и экономических связей даст России возможность расширить свои экономические и политические связи", - считают авторы доклада. По их мнению, аравийские монархии будут по-прежнему заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере глобальной энергетической безопасности, в частности в рамках ОПЕК+, особенно в условиях колебаний цен на нефть, вызванных военной дестабилизацией в регионе и новыми санкциями против российских энергетических компаний. "Можно ожидать повышения уровня торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества РФ с отдельными странами Персидского залива, в частности с ОАЭ и Саудовской Аравией", - отмечается в докладе.

2026

