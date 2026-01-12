Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Приморье продлил арест депутата по делу о сбыте 50 килограммов ртути - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/rtut-866389933.html
Суд в Приморье продлил арест депутата по делу о сбыте 50 килограммов ртути
Суд в Приморье продлил арест депутата по делу о сбыте 50 килограммов ртути - 12.01.2026, ПРАЙМ
Суд в Приморье продлил арест депутата по делу о сбыте 50 килограммов ртути
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на два месяца арест депутата Приморья Артавазда Оганесяна по делу о незаконном сбыте 50 килограммов ртути,... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T09:46+0300
2026-01-12T09:46+0300
общество
россия
приморье
владивосток
приморский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – ПРАЙМ. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на два месяца арест депутата Приморья Артавазда Оганесяна по делу о незаконном сбыте 50 килограммов ртути, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева. В ноябре 2025 года прокуратура сообщила, что обвиняемый в незаконном сбыте 50 килограммов ртути на 28 миллионов рублей заключен под стражу. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что по делу арестован депутат законодательного собрания Приморья Артавазд Оганесян. Позже следствие сообщило, что дело по статье о сбыте ядовитых веществ возбуждено в отношении депутата законодательного собрания Приморского края и его двух знакомых. Все они заключены под стражу. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах региона, пособники депутата - двое официально не работающих мужчин. Почему они решили продавать ртуть, пока выясняется. В декабре был арестован еще один предполагаемый пособник. "Продлен срок содержания (депутата – ред.) под стражей до 13 апреля. На постановление подана апелляционная жалоба", - сказала Оленева.
https://1prime.ru/20260109/sk-866336266.html
приморье
владивосток
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a9f0ab0ea60045726b79d8559a7edc39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, приморье, владивосток, приморский край
Общество , РОССИЯ, Приморье, Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
09:46 12.01.2026
 
Суд в Приморье продлил арест депутата по делу о сбыте 50 килограммов ртути

Во Владивостоке продлили арест депутата Оганесяна по делу о незаконном сбыте 50 кг ртути

© РИА Новости . Руслан КривобокСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Суд. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – ПРАЙМ. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на два месяца арест депутата Приморья Артавазда Оганесяна по делу о незаконном сбыте 50 килограммов ртути, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.
В ноябре 2025 года прокуратура сообщила, что обвиняемый в незаконном сбыте 50 килограммов ртути на 28 миллионов рублей заключен под стражу. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что по делу арестован депутат законодательного собрания Приморья Артавазд Оганесян. Позже следствие сообщило, что дело по статье о сбыте ядовитых веществ возбуждено в отношении депутата законодательного собрания Приморского края и его двух знакомых. Все они заключены под стражу. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах региона, пособники депутата - двое официально не работающих мужчин. Почему они решили продавать ртуть, пока выясняется. В декабре был арестован еще один предполагаемый пособник.
"Продлен срок содержания (депутата – ред.) под стражей до 13 апреля. На постановление подана апелляционная жалоба", - сказала Оленева.
Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Глава СК поручил возбудить дело из-за нарушений в больнице в КБР
9 января, 19:51
 
ОбществоРОССИЯПриморьеВладивостокПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала