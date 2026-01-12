https://1prime.ru/20260112/rtut-866389933.html

Суд в Приморье продлил арест депутата по делу о сбыте 50 килограммов ртути

2026-01-12T09:46+0300

общество

россия

приморье

владивосток

приморский край

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – ПРАЙМ. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на два месяца арест депутата Приморья Артавазда Оганесяна по делу о незаконном сбыте 50 килограммов ртути, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева. В ноябре 2025 года прокуратура сообщила, что обвиняемый в незаконном сбыте 50 килограммов ртути на 28 миллионов рублей заключен под стражу. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что по делу арестован депутат законодательного собрания Приморья Артавазд Оганесян. Позже следствие сообщило, что дело по статье о сбыте ядовитых веществ возбуждено в отношении депутата законодательного собрания Приморского края и его двух знакомых. Все они заключены под стражу. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах региона, пособники депутата - двое официально не работающих мужчин. Почему они решили продавать ртуть, пока выясняется. В декабре был арестован еще один предполагаемый пособник. "Продлен срок содержания (депутата – ред.) под стражей до 13 апреля. На постановление подана апелляционная жалоба", - сказала Оленева.

приморье

владивосток

приморский край

общество , россия, приморье, владивосток, приморский край