Российский рынок акций в основную сессию снизился в пределах 1%

2026-01-12T20:19+0300

экономика

рынок

акции

торги

венесуэла

сша

александр бахтин

мосбиржа

ртс

лукойл

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился в пределах 1%, оставшись выше 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,84%, до 2701,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,26%, до 1105,3 пункта, долларовый РТС – на 1,55%, до 1080,28 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Российский рынок удержал важный уровень Российский рынок акций в первую полноценную основную сессию года снижался и в итоге даже протестировал на прочность уровень 2700 пунктов по главному индексу. Однако в итоге он смог удержаться выше него. "С одной стороны, на рынок надавила геополитика после событий в Венесуэле. С другой стороны, давление на индекс Мосбиржи оказал технический фактор. Тяжеловесные акции "Лукойла" (-8,3%) и "Роснефти" (-2,8%) сегодня "очистились" от промежуточных дивидендов за 2025 год и ощутимо упали" - комментирует Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал". Также подешевели на Мосбирже бумаги "ИКС 5" (-2,4%), "Газпрома" (-2%). Подорожали бумаги ЮГК (+7,7%), "Полюса" (+6,2%), "Норникеля" (+4,2%), "Русала" (+4,1%). Стоимость нефти к 19.45 мск повышалась на 0,4%, до 63,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,8 пункта. Прогнозы Индекс Мосбиржи на фоне геополитических событий приблизился к крепкому уровню 2700 пунктов и на некоторое время пробил его вниз, но сессия закончилась слегка выше, отмечает Дмитрий Лозовой из "Финама". "Это может послужить хорошим знаком, что уровень устоял, но результат лучше можно будет увидеть только на вечерней сессии и завтра в течение дня. Есть шансы на небольшой отскок вверх индекса от уровня 2700 пунктов. Однако инвесторам необходимо быть осторожными около текущих значений", - добавляет он. Уровень поддержки по индексу Мосбиржи находится на 2700 пунктах, считает Бахтин из компании "Гарда Капитал". "Котировки спустились к нему вплотную. После переваривания геополитических новостей ждем отскока от этой поддержки. Ближайшая цель находится около 2740 пунктов, затем – около 2800 пунктов", - оценивает он.

