https://1prime.ru/20260112/svo-866383202.html
ПВО сбила истребитель F-16 в зоне СВО, рассказал командир дивизиона ЗРК
ПВО сбила истребитель F-16 в зоне СВО, рассказал командир дивизиона ЗРК - 12.01.2026, ПРАЙМ
ПВО сбила истребитель F-16 в зоне СВО, рассказал командир дивизиона ЗРК
Российская ПВО в зоне СВО уничтожила истребитель F-16 двумя ракетами, рассказал командир дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВС РФ с позывным... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T00:05+0300
2026-01-12T00:05+0300
2026-01-12T00:05+0300
спецоперация на украине
россия
нато
вс рф
f-16
в мире
армия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861430054_0:28:513:316_1920x0_80_0_0_a0b9e84dba3c039cb122467fde263a8e.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Российская ПВО в зоне СВО уничтожила истребитель F-16 двумя ракетами, рассказал командир дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВС РФ с позывным "Север" в эфире телеканала "Россия 1". Журналист Владимир Соловьев в своей телепрограмме "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" показал кадры своего общения с командиром дивизиона ЗРК с позывным "Север", который рассказал ему об успехах своего формирования. "Комплекс современный (С-300 - ред.). Получили мы его в декабре 2024 года. Освоили в марте (в 2025 году - ред.) и сразу вступили в бой. Нами сбито колоссальное количество (целей - ред.), уже сбились со счета. Это ATACMS, HIMARS, УАБы (управляемые авиабомбы – ред.) и аэродинамические цели. Самая интересная – это F-16. Это самая интересная для нас цель. Это было с командиром бригады. Продумывали эту операцию очень долго. Ловили, выжидали. Наш противник очень нахваливает эти самолеты, потому что он неубиваемый. Оказалось, он так же падает", – отметил "Север". По его словам, потребовалось две ракеты, чтобы уничтожить "неубиваемый" истребитель F-16. "Не с первого выстрела – двумя ракетами по нему работали. Первой мы посекли его, второй – уже добивали", – добавил "Север". Командир зенитно-ракетной бригады полковник Алексей Жирков объяснил, что российская ПВО превосходит аналоги стран НАТО, так как последняя использует очень старые образцы техники. "У них (зенитный ракетный комплекс - ред.) Patriot - это очень старая разработка, которая просто, я так считаю, навязана всем странам НАТО. Наши комплексы имеют тактико-технические характеристики намного выше. И наши комплексы, в отличие от Patriot, уже опробованы войной. Разработчики делают наши комплексы с тем условием, что в дальнейшем будут изменяться средства воздушного нападения", - подчеркнул Жирков.
https://1prime.ru/20250710/senator-859352146.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861430054_26:0:485:344_1920x0_80_0_0_2766fb33d02b7dd02b023ba85ef41142.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, вс рф, f-16, в мире, армия
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, НАТО, ВС РФ, F-16, В мире, армия
ПВО сбила истребитель F-16 в зоне СВО, рассказал командир дивизиона ЗРК
ПВО России двумя ракетами сбила истребитель F-16 в зоне СВО
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ.
Российская ПВО в зоне СВО уничтожила истребитель F-16 двумя ракетами, рассказал командир дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВС РФ с позывным "Север" в эфире телеканала "Россия 1"
.
Журналист Владимир Соловьев в своей телепрограмме "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" показал кадры своего общения с командиром дивизиона ЗРК с позывным "Север", который рассказал ему об успехах своего формирования.
"Комплекс современный (С-300 - ред.). Получили мы его в декабре 2024 года. Освоили в марте (в 2025 году - ред.) и сразу вступили в бой. Нами сбито колоссальное количество (целей - ред.), уже сбились со счета. Это ATACMS, HIMARS, УАБы (управляемые авиабомбы – ред.) и аэродинамические цели. Самая интересная – это F-
16. Это самая интересная для нас цель. Это было с командиром бригады. Продумывали эту операцию очень долго. Ловили, выжидали. Наш противник очень нахваливает эти самолеты, потому что он неубиваемый. Оказалось, он так же падает", – отметил "Север".
По его словам, потребовалось две ракеты, чтобы уничтожить "неубиваемый" истребитель F-16.
"Не с первого выстрела – двумя ракетами по нему работали. Первой мы посекли его, второй – уже добивали", – добавил "Север".
Командир зенитно-ракетной бригады полковник Алексей Жирков объяснил, что российская ПВО превосходит аналоги стран НАТО
, так как последняя использует очень старые образцы техники.
"У них (зенитный ракетный комплекс - ред.) Patriot - это очень старая разработка, которая просто, я так считаю, навязана всем странам НАТО. Наши комплексы имеют тактико-технические характеристики намного выше. И наши комплексы, в отличие от Patriot, уже опробованы войной. Разработчики делают наши комплексы с тем условием, что в дальнейшем будут изменяться средства воздушного нападения", - подчеркнул Жирков.
Американский сенатор раскритиковал ВСУ за неправильное использование F-16