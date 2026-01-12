https://1prime.ru/20260112/tankery-866417592.html

Венесуэлу будут покидать только одобренные США танкеры, заявил Белый дом

Венесуэлу будут покидать только одобренные США танкеры, заявил Белый дом - 12.01.2026, ПРАЙМ

Венесуэлу будут покидать только одобренные США танкеры, заявил Белый дом

Венесуэлу будут покидать только те танкеры с нефтью, которые одобрит Вашингтон, а суда без государственной принадлежности будут задержаны, заявила в понедельник | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T22:02+0300

2026-01-12T22:02+0300

2026-01-12T22:02+0300

политика

нефть

венесуэла

сша

вашингтон

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Венесуэлу будут покидать только те танкеры с нефтью, которые одобрит Вашингтон, а суда без государственной принадлежности будут задержаны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) также ясно дал понять, что из Венесуэлы будут отправляться только те нефтяные танкеры, которые одобрены Соединенными Штатами Америки", - заявила Левитт журналистам. Суда без государственной принадлежности или не получившие разрешение от США на осуществление коммерческой деятельности, будут задержаны, отметила она.

https://1prime.ru/20260112/tramp-866386257.html

венесуэла

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп