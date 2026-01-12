Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэлу будут покидать только одобренные США танкеры, заявил Белый дом - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260112/tankery-866417592.html
Венесуэлу будут покидать только одобренные США танкеры, заявил Белый дом
Венесуэлу будут покидать только одобренные США танкеры, заявил Белый дом - 12.01.2026, ПРАЙМ
Венесуэлу будут покидать только одобренные США танкеры, заявил Белый дом
Венесуэлу будут покидать только те танкеры с нефтью, которые одобрит Вашингтон, а суда без государственной принадлежности будут задержаны, заявила в понедельник | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T22:02+0300
2026-01-12T22:02+0300
политика
нефть
венесуэла
сша
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Венесуэлу будут покидать только те танкеры с нефтью, которые одобрит Вашингтон, а суда без государственной принадлежности будут задержаны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) также ясно дал понять, что из Венесуэлы будут отправляться только те нефтяные танкеры, которые одобрены Соединенными Штатами Америки", - заявила Левитт журналистам. Суда без государственной принадлежности или не получившие разрешение от США на осуществление коммерческой деятельности, будут задержаны, отметила она.
https://1prime.ru/20260112/tramp-866386257.html
венесуэла
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп
Политика, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
22:02 12.01.2026
 
Венесуэлу будут покидать только одобренные США танкеры, заявил Белый дом

Белый дом: Венесуэлу будут покидать только те танкеры с нефтью, которые одобрит Вашингтон

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Венесуэлу будут покидать только те танкеры с нефтью, которые одобрит Вашингтон, а суда без государственной принадлежности будут задержаны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) также ясно дал понять, что из Венесуэлы будут отправляться только те нефтяные танкеры, которые одобрены Соединенными Штатами Америки", - заявила Левитт журналистам.
Суда без государственной принадлежности или не получившие разрешение от США на осуществление коммерческой деятельности, будут задержаны, отметила она.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Трамп может не разрешить Exxon работать в Венесуэле
06:15
 
ПолитикаНефтьВЕНЕСУЭЛАСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала