Венесуэлу будут покидать только одобренные США танкеры, заявил Белый дом
2026-01-12T22:02+0300
политика
нефть
венесуэла
сша
вашингтон
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Венесуэлу будут покидать только те танкеры с нефтью, которые одобрит Вашингтон, а суда без государственной принадлежности будут задержаны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) также ясно дал понять, что из Венесуэлы будут отправляться только те нефтяные танкеры, которые одобрены Соединенными Штатами Америки", - заявила Левитт журналистам. Суда без государственной принадлежности или не получившие разрешение от США на осуществление коммерческой деятельности, будут задержаны, отметила она.
