Вучич обсудил с руководством венгерской MOL возможность продажи NIS

БЕЛГРАД, 12 янв – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич обсудил с руководством венгерской нефтегазовой компании MOL возможность продажи российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, передает агентство Танюг. Санкции США в отношении NIS были приостановлены до 23 января, компания 9 января договорилась о поставках первой партии нефти на переработку. Вучич сказал в начале января, что ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в Панчево. "Президент Вучич разговаривал с высшим руководством венгерской компании MOL о возможности покупки NIS. Обсуждались все аспекты сотрудничества, срочность решения проблем с американским Управлением иностранными активами (OFAC) и значимость подписания международного договора между Сербией и Венгрией", - передает агентство со ссылкой на администрацию президента Сербии. Официального сообщения администрации Вучича пока не было. Компания-оператор Адриатического нефтепровода из Хорватии (JANAF) сообщила ранее о возобновлении снабжения российско-сербской NIS сырой нефтью для переработки после приостановки действия санкций США. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. Вучич сообщил 7 января, что власти Сербии планируют купить еще 5% акций NIS к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние на компанию. Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS. Минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года. Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS. Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.

