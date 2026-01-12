https://1prime.ru/20260112/toyota--866395500.html

Toyota зарегистрировала товарный знак в России

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию словесного знака Wigo в октябре 2024 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать его. Под этим брендом автоконцерн хочет продавать в России автомобили, фургоны, фуры, внедорожники, вездеходы и электромобили. Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.

