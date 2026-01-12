Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп оценил доходы США от доступа к минеральным ресурсам Украины
Трамп оценил доходы США от доступа к минеральным ресурсам Украины - 12.01.2026, ПРАЙМ
Трамп оценил доходы США от доступа к минеральным ресурсам Украины
Доходы США от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят 350 миллиардов долларов, считает американский президент Дональд Трамп. | 12.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Доходы США от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят 350 миллиардов долларов, считает американский президент Дональд Трамп. "Как вы знаете, сонный Джо Байден дал Украине 350 миллиардов долларов и ничего за это не получил. Я получил назад редкоземельные элементы. Думаю, что я получил назад гораздо большую стоимость", - сообщил он журналистам в понедельник. Глава Белого дома выразил уверенность, что именно это должен был сделать его предшественник Байден. США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами в соотношении 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. В середине июля 2025 года кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.
05:47 12.01.2026
 
Трамп оценил доходы США от доступа к минеральным ресурсам Украины

Трамп: доходы США от доступа к Украине превысят 350 миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Доходы США от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят 350 миллиардов долларов, считает американский президент Дональд Трамп.
"Как вы знаете, сонный Джо Байден дал Украине 350 миллиардов долларов и ничего за это не получил. Я получил назад редкоземельные элементы. Думаю, что я получил назад гораздо большую стоимость", - сообщил он журналистам в понедельник.
Глава Белого дома выразил уверенность, что именно это должен был сделать его предшественник Байден.
США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами в соотношении 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. В середине июля 2025 года кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.
 
