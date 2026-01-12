https://1prime.ru/20260112/ukraina-866410948.html

"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине и ЕС

"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине и ЕС

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Капитуляция Украины становится все более вероятной, однако Владимир Зеленский и руководство Европы продолжают вести себя так, будто они одержали верх в конфликте, пишет сербское издание Novosti. "Большая проблема Зеленского и его союзников в том, что они, будто победители, выдвигают требования. Как будто они возвращают города, занятые российскими войсками. Из-за этого западные союзники, как и Киев, не могут избавиться от надменности и составить реальный план", — отмечается в статье. По мнению автора материала, чем дальше российские силы продвигаются, тем более вероятным становится прогноз о том, что Украина окажется в ситуации, в которой "вынужденно подпишет капитуляцию". Подчеркивается, что Киев в скором времени может столкнуться с банкротством, а значит "денег на поддержание конфликта больше не будет".Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января заявила, что для восстановления и экономического роста в ближайшие десять лет стране потребуется 800 миллиардов долларов. По ее словам, Киев планирует получить эти средства через гранты, займы и частные инвестиции. Бюджет Украины на 2026 год принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, средств, включая зарплаты для военных и вооружение, может начать не хватать уже в феврале. В то же время официальный Киев рассчитывает на поддержку от западных партнеров, размер которой постепенно уменьшается. Прекращение боевых действий и сокращение численности украинской армии могли бы стать выходом, как многократно указывали в России. Однако киевское руководство продолжает игнорировать призывы к миру, несмотря на здравый смысл и нехватку финансирования — в том числе на содержание вооруженных сил. Как отмечали в Кремле, киевский режим должен принять решение и начать переговоры, так как возможности для свободного выбора решений Украиной уменьшаются в результате наступательных действий российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

