Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы

Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы, заявили РИА Новости в компании. Президент США Дональд Трамп ранее предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов. Трамп подчеркнул, что США готовы обрабатывать и продавать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны подходит для строительства дорог. "Мы готовы начать и с нетерпением ждем инвестиций (в Венесуэлу - ред.)", - сообщили агентству в концерне. В компании подчеркнули, что Shell сейчас располагает возможностями для инвестиций на сумму в несколько миллиардов долларов, которые должны быть одобрены управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Shell ушла из Венесуэлы в 1975-1976 годы, когда власти страны национализировали свою нефтяную промышленность.

