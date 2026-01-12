https://1prime.ru/20260112/venesuela-866384250.html
Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы
Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы - 12.01.2026, ПРАЙМ
Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы
Британская нефтегазовая компания Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы, заявили РИА Новости в компании. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T04:11+0300
2026-01-12T04:11+0300
2026-01-12T04:11+0300
нефть
энергетика
экономика
венесуэла
сша
дональд трамп
shell
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866384250.jpg?1768180274
ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы, заявили РИА Новости в компании.
Президент США Дональд Трамп ранее предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов. Трамп подчеркнул, что США готовы обрабатывать и продавать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны подходит для строительства дорог.
"Мы готовы начать и с нетерпением ждем инвестиций (в Венесуэлу - ред.)", - сообщили агентству в концерне.
В компании подчеркнули, что Shell сейчас располагает возможностями для инвестиций на сумму в несколько миллиардов долларов, которые должны быть одобрены управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Shell ушла из Венесуэлы в 1975-1976 годы, когда власти страны национализировали свою нефтяную промышленность.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, shell, минфин сша
Нефть, Энергетика, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, Shell, Минфин США
Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы
Британская Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы, заявили РИА Новости в компании.
Президент США Дональд Трамп ранее предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов. Трамп подчеркнул, что США готовы обрабатывать и продавать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны подходит для строительства дорог.
"Мы готовы начать и с нетерпением ждем инвестиций (в Венесуэлу - ред.)", - сообщили агентству в концерне.
В компании подчеркнули, что Shell сейчас располагает возможностями для инвестиций на сумму в несколько миллиардов долларов, которые должны быть одобрены управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Shell ушла из Венесуэлы в 1975-1976 годы, когда власти страны национализировали свою нефтяную промышленность.