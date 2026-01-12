Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260112/venesuela-866384250.html
Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы
Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы - 12.01.2026, ПРАЙМ
Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы
Британская нефтегазовая компания Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы, заявили РИА Новости в компании. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T04:11+0300
2026-01-12T04:11+0300
нефть
энергетика
экономика
венесуэла
сша
дональд трамп
shell
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866384250.jpg?1768180274
ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы, заявили РИА Новости в компании. Президент США Дональд Трамп ранее предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов. Трамп подчеркнул, что США готовы обрабатывать и продавать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны подходит для строительства дорог. "Мы готовы начать и с нетерпением ждем инвестиций (в Венесуэлу - ред.)", - сообщили агентству в концерне. В компании подчеркнули, что Shell сейчас располагает возможностями для инвестиций на сумму в несколько миллиардов долларов, которые должны быть одобрены управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Shell ушла из Венесуэлы в 1975-1976 годы, когда власти страны национализировали свою нефтяную промышленность.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, shell, минфин сша
Нефть, Энергетика, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, Shell, Минфин США
04:11 12.01.2026
 
Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы

Британская Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы, заявили РИА Новости в компании.
Президент США Дональд Трамп ранее предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов. Трамп подчеркнул, что США готовы обрабатывать и продавать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны подходит для строительства дорог.
"Мы готовы начать и с нетерпением ждем инвестиций (в Венесуэлу - ред.)", - сообщили агентству в концерне.
В компании подчеркнули, что Shell сейчас располагает возможностями для инвестиций на сумму в несколько миллиардов долларов, которые должны быть одобрены управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Shell ушла из Венесуэлы в 1975-1976 годы, когда власти страны национализировали свою нефтяную промышленность.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьВЕНЕСУЭЛАСШАДональд ТрампShellМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала