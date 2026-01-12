https://1prime.ru/20260112/yuan-866410198.html

Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 11,26 руб

Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 11,26 руб

Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,26 рубля, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки и составил 11,26 рубля.

