https://1prime.ru/20260112/yuan-866415587.html
Курс юаня в первые полноценные торги 2026 года умеренно повысился
Курс юаня в первые полноценные торги 2026 года умеренно повысился - 12.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в первые полноценные торги 2026 года умеренно повысился
Курс китайской валюты по отношению к рублю в первые полноценные торги начавшегося года умеренно повысился, следует из данных Московской биржи. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T21:07+0300
2026-01-12T21:07+0300
2026-01-12T21:07+0300
китайский юань
рынок
торги
сша
наталья ващелюк
"бкс мир инвестиций"
ук "первая"
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в первые полноценные торги начавшегося года умеренно повысился, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки и составил 11,26 рубля. Курсовой коридор составил 11,22-11,34 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,97 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в первые полноценные торги 2026 года повышался, пытаясь вернуться в район отметки 11,3 рубля. "На валютном рынке пока без серьезных изменений. Доллар с начала года ходит около 80 рублей, юань – в пределах 11,2-11,5 рубля. Волатильность курсов связана с влиянием разнонаправленных сил", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "С одной стороны, базово рубль продолжает опираться на эффект высоких процентных ставок в экономике и подавленности спроса со стороны потребителей и импортеров. Кроме того, немалую поддержку нацвалюте оказали результаты не нефтегазового экспорта. С другой стороны, на все рублевые активы оказывает давление ухудшение геополитической ситуации", - поясняет он. Стоимость нефти к 20.48 мск повышалась на 0,4% - до 63,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 98,9 пункта. Прогнозы В ближайшие недели российский валютный рынок будет проходить через последствия недавних санкций, из-за которых существенно расширились ценовые дисконты для российской нефти, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Впрочем, снижение нефтегазового экспорта необязательно приведет к заметному ослаблению рубля", - добавляет она. Риск-премия в курсе рубля может расширяться из-за новых санкционных угроз США, считает Шепелев. "На этой неделе ждем движение курса доллару на уровне 78-80 рублей, юаня – 11,2-11,5 рубля", - добавляет он.
https://1prime.ru/20260112/aktsii-866390516.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", ук "первая"
Китайский юань, Рынок, Торги, США, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", УК "Первая"
Курс юаня в первые полноценные торги 2026 года умеренно повысился
Курс юаня на Мосбирже в первые полноценные торги года повысился на 3 коп, до 11,26 рубля
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в первые полноценные торги начавшегося года умеренно повысился, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки и составил 11,26 рубля. Курсовой коридор составил 11,22-11,34 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,97 рубля.
Юань на Мосбирже в первые полноценные торги 2026 года повышался, пытаясь вернуться в район отметки 11,3 рубля.
"На валютном рынке пока без серьезных изменений. Доллар с начала года ходит около 80 рублей, юань – в пределах 11,2-11,5 рубля. Волатильность курсов связана с влиянием разнонаправленных сил", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций
".
"С одной стороны, базово рубль продолжает опираться на эффект высоких процентных ставок в экономике и подавленности спроса со стороны потребителей и импортеров. Кроме того, немалую поддержку нацвалюте оказали результаты не нефтегазового экспорта. С другой стороны, на все рублевые активы оказывает давление ухудшение геополитической ситуации", - поясняет он.
Стоимость нефти к 20.48 мск повышалась на 0,4% - до 63,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) снижался на 0,3% - до 98,9 пункта.
В ближайшие недели российский валютный рынок будет проходить через последствия недавних санкций, из-за которых существенно расширились ценовые дисконты для российской нефти, полагает Наталья Ващелюк
из УК "Первая"
.
"Впрочем, снижение нефтегазового экспорта необязательно приведет к заметному ослаблению рубля", - добавляет она.
Риск-премия в курсе рубля может расширяться из-за новых санкционных угроз США, считает Шепелев.
"На этой неделе ждем движение курса доллару на уровне 78-80 рублей, юаня – 11,2-11,5 рубля", - добавляет он.
Рынок акций и валют на старте 2026