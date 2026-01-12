https://1prime.ru/20260112/yuan-866415587.html

Курс юаня в первые полноценные торги 2026 года умеренно повысился

Курс китайской валюты по отношению к рублю в первые полноценные торги начавшегося года умеренно повысился, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в первые полноценные торги начавшегося года умеренно повысился, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки и составил 11,26 рубля. Курсовой коридор составил 11,22-11,34 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,97 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в первые полноценные торги 2026 года повышался, пытаясь вернуться в район отметки 11,3 рубля. "На валютном рынке пока без серьезных изменений. Доллар с начала года ходит около 80 рублей, юань – в пределах 11,2-11,5 рубля. Волатильность курсов связана с влиянием разнонаправленных сил", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "С одной стороны, базово рубль продолжает опираться на эффект высоких процентных ставок в экономике и подавленности спроса со стороны потребителей и импортеров. Кроме того, немалую поддержку нацвалюте оказали результаты не нефтегазового экспорта. С другой стороны, на все рублевые активы оказывает давление ухудшение геополитической ситуации", - поясняет он. Стоимость нефти к 20.48 мск повышалась на 0,4% - до 63,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 98,9 пункта. Прогнозы В ближайшие недели российский валютный рынок будет проходить через последствия недавних санкций, из-за которых существенно расширились ценовые дисконты для российской нефти, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Впрочем, снижение нефтегазового экспорта необязательно приведет к заметному ослаблению рубля", - добавляет она. Риск-премия в курсе рубля может расширяться из-за новых санкционных угроз США, считает Шепелев. "На этой неделе ждем движение курса доллару на уровне 78-80 рублей, юаня – 11,2-11,5 рубля", - добавляет он.

