На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов
На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов
2026-01-13T11:21+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Реестр злостных неплательщиков алиментов появился на "Госуслугах" - в него попадают должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами, сообщило Минцифры. "Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на "Госуслугах". На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов. В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами", - сказано в сообщении. Для того, чтобы проверить человека, необходимы его ФИО и дата рождения. Этот сервис доступен всем пользователям портала. Как отметили в Минцифры, сервис поможет оценивать финансовую добросовестность человека, например, при заключении сделок. Открытый федеральный реестр злостных должников по алиментам с конца мая 2025 года также размещен на сайте ФССП России.
