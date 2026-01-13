Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов - 13.01.2026
На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов
На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов - 13.01.2026, ПРАЙМ
На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов
Реестр злостных неплательщиков алиментов появился на "Госуслугах" - в него попадают должники, которые привлекались к административной или уголовной... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T11:21+0300
2026-01-13T11:21+0300
общество
минцифры
фссп
алименты
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2affa5ebaee72b20ca9735b7bfcf3d00.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Реестр злостных неплательщиков алиментов появился на "Госуслугах" - в него попадают должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами, сообщило Минцифры. "Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на "Госуслугах". На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов. В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами", - сказано в сообщении. Для того, чтобы проверить человека, необходимы его ФИО и дата рождения. Этот сервис доступен всем пользователям портала. Как отметили в Минцифры, сервис поможет оценивать финансовую добросовестность человека, например, при заключении сделок. Открытый федеральный реестр злостных должников по алиментам с конца мая 2025 года также размещен на сайте ФССП России.
общество, минцифры, фссп, алименты, россия
Общество , Минцифры, ФССП, алименты, РОССИЯ
11:21 13.01.2026
 
На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов

Минцифры сообщило о появлении на "Госуслугах" реестра злостных неплательщиков алиментов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Реестр злостных неплательщиков алиментов появился на "Госуслугах" - в него попадают должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами, сообщило Минцифры.
"Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на "Госуслугах". На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов. В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами", - сказано в сообщении.
Для того, чтобы проверить человека, необходимы его ФИО и дата рождения. Этот сервис доступен всем пользователям портала.
Как отметили в Минцифры, сервис поможет оценивать финансовую добросовестность человека, например, при заключении сделок.
Открытый федеральный реестр злостных должников по алиментам с конца мая 2025 года также размещен на сайте ФССП России.
ОбществоМинцифрыФССПалиментыРОССИЯ
 
 
