АЕБ прогнозирует рост продаж новых легковых автомобилей и LCV в России

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует рост продаж новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2026 году на 2,5%, до 1,4 миллиона машин, следует из презентации, представленной главой комитета автопроизводителей ассоциации Алексеем Калицевым."Прогноз продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей 2026: 1,4 миллиона штук; +2,5%", - указывается на слайде. По данным АЕБ со ссылкой на аналитическую компанию ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"), также приведенным в презентации, в 2025 году рынок новых легковых автомобилей и LCV в РФ составил 1 366 535 проданных машин, что на 17% меньше, чем было годом ранее."Очевидно, что вступившие в силу новые ставки НДС, очередное повышение утилизационного сбора, сохраняющаяся высокой ключевая ставка ЦБ будут продолжать влиять на автомобильный рынок и в ближайшем триместре мы, скорее всего, увидим отрицательную динамику в развитии продаж", - отметил Калицев.Он подчеркнул, что в случае положительного изменения в течение года одного или нескольких факторов, таких как геополитическая ситуация или снижение ключевой ставки, то при поддержке со стороны государства текущий тренд может привести к коррекции рынка в сторону роста в 2026 году.

