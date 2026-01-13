Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых машин "Соллерса" снизились на 18,2 процента в 2025 году
Продажи новых машин "Соллерса" снизились на 18,2 процента в 2025 году
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип российской автомобильной компании "Соллерс".
Логотип российской автомобильной компании "Соллерс".. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Продажи новых машин российской автомобилестроительной группы "Соллерс" по итогам 2025 года снизились на 18,2% и составили 40 983 единицы, следует из данных, предоставленных РИА Новости в пресс-службе группы.
Так, по бренду УАЗ реализация составила 30 445 автомобилей против 35 975 машин за 2024 год, а по бренду Sollers - 10 538 автомобилей против 14 112 единиц за предыдущий год.
Суммарные продажи новых автомобилей группы составили 40 983 единицы, что на 18,2% меньше, чем за 2024 год.
По данным агентства "Автостат", продажи новых легких коммерческих автомобилей в России, к которым относятся машины брендов Sollers и УАЗ, в 2025 году составили 87,6 тысячи единиц, что на 22% меньше, чем годом ранее.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
