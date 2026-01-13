https://1prime.ru/20260113/avto-866445259.html
Продажи новых машин "Соллерса" снизились на 18,2 процента в 2025 году
Продажи новых машин "Соллерса" снизились на 18,2 процента в 2025 году - 13.01.2026, ПРАЙМ
Продажи новых машин "Соллерса" снизились на 18,2 процента в 2025 году
Продажи новых машин российской автомобилестроительной группы "Соллерс" по итогам 2025 года снизились на 18,2% и составили 40 983 единицы, следует из данных,... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T15:59+0300
2026-01-13T15:59+0300
2026-01-13T15:59+0300
экономика
бизнес
россия
промышленность
уаз
sollers
соллерс
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84156/18/841561844_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_ff517a228bfb352a3ef193f411a72157.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Продажи новых машин российской автомобилестроительной группы "Соллерс" по итогам 2025 года снизились на 18,2% и составили 40 983 единицы, следует из данных, предоставленных РИА Новости в пресс-службе группы. Так, по бренду УАЗ реализация составила 30 445 автомобилей против 35 975 машин за 2024 год, а по бренду Sollers - 10 538 автомобилей против 14 112 единиц за предыдущий год. Суммарные продажи новых автомобилей группы составили 40 983 единицы, что на 18,2% меньше, чем за 2024 год. По данным агентства "Автостат", продажи новых легких коммерческих автомобилей в России, к которым относятся машины брендов Sollers и УАЗ, в 2025 году составили 87,6 тысячи единиц, что на 22% меньше, чем годом ранее.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84156/18/841561844_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_4fa30657854819810dc1419789beb6a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, уаз, sollers, соллерс, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, УАЗ, Sollers, Соллерс, Авто
Продажи новых машин "Соллерса" снизились на 18,2 процента в 2025 году
Продажи новых автомобилей группы "Соллерс" в 2025 году снизились на 18,2%
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Продажи новых машин российской автомобилестроительной группы "Соллерс" по итогам 2025 года снизились на 18,2% и составили 40 983 единицы, следует из данных, предоставленных РИА Новости в пресс-службе группы.
Так, по бренду УАЗ
реализация составила 30 445 автомобилей против 35 975 машин за 2024 год, а по бренду Sollers
- 10 538 автомобилей против 14 112 единиц за предыдущий год.
Суммарные продажи новых автомобилей группы составили 40 983 единицы, что на 18,2% меньше, чем за 2024 год.
По данным агентства "Автостат", продажи новых легких коммерческих автомобилей в России, к которым относятся машины брендов Sollers и УАЗ, в 2025 году составили 87,6 тысячи единиц, что на 22% меньше, чем годом ранее.