Продажи новых машин "Соллерса" снизились на 18,2 процента в 2025 году

Продажи новых машин "Соллерса" снизились на 18,2 процента в 2025 году

2026-01-13T15:59+0300

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Продажи новых машин российской автомобилестроительной группы "Соллерс" по итогам 2025 года снизились на 18,2% и составили 40 983 единицы, следует из данных, предоставленных РИА Новости в пресс-службе группы. Так, по бренду УАЗ реализация составила 30 445 автомобилей против 35 975 машин за 2024 год, а по бренду Sollers - 10 538 автомобилей против 14 112 единиц за предыдущий год. Суммарные продажи новых автомобилей группы составили 40 983 единицы, что на 18,2% меньше, чем за 2024 год. По данным агентства "Автостат", продажи новых легких коммерческих автомобилей в России, к которым относятся машины брендов Sollers и УАЗ, в 2025 году составили 87,6 тысячи единиц, что на 22% меньше, чем годом ранее.

