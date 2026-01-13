https://1prime.ru/20260113/avtomobili-866435493.html

Импорт автомобилей с пробегом в Россию в декабре вырос на 74 процента

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в декабре 2025 года вырос на 74% в годовом выражении и составил 51,2 тысячи машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Динамика импорта автомобилей... декабрь 2025... автомобили с пробегом: 51,2 тысячи штук; +74% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в презентации агентства, представленной в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка". Как отметил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов, почти весь 2025 год показатели импорта легковых машин с пробегом превышали результаты 2024 года, а своего пика они достигли в октябре и ноябре, когда на территорию РФ ввозилось порядка 60 тысяч таких машин ежемесячно. По его словам, из-за декабрьских изменений в методике расчета утилизационного сбора, а также по причине локализации производства большинства популярных в России китайских автомобильных брендов, к значениям 2025 года в части импорта как новых, так и подержанных машин, в новом году вернуться не удастся. Согласно материалам презентации, представленной Удаловым, самой популярной иномаркой с пробегом, ввозимой в Россию, в декабре стала японская Toyota, а моделью - Toyota Corolla. Лидером по доле в импорте подержанных легковушек в декабре стали Япония (46,1%), Китай (23,2%) и Южная Корея (19,1%). В пятерку лидеров вошли также Грузия (4,1%) и Белоруссия (2,1%).

