В России снизилась средневзвешенная цена на новые легковые машины

2026-01-13T11:08+0300

экономика

бизнес

россия

авто

автостат

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена новых легковых автомобилей в России в декабре 2025 года снизилась на 1,5% к предыдущему месяцу и составила 3,48 миллиона рублей, сообщило агентство "Автостат". "Достаточно большая доля у марок как раз бюджетных, то есть у Lada, у того же Haval, у Belgee относительно невысокие цены, при этом большие продажи. Поэтому видим, что цены в декабре относительно ноября пошли чуть-чуть вниз... то есть на 1,5% к предыдущему месяцу", - сказал исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка". В материалах презентации, представленной Удаловым, указано, что в абсолютных цифрах средневзвешенная стоимость новых легковых машин в России в декабре составила 3,48 миллиона рублей. "Здесь уменьшилось количество этих автомобилей из параллельного импорта, которые завозились дорогие, поэтому вот эта средневзвешенная цена, исходя из структуры рынка и объема продаж, по новым автомобилям чуть-чуть ушла вниз", - добавил Удалов. Всего, по данным "Автостата", в декабре на российском рынке было реализовано 136,46 тысячи новых легковых автомобилей - на 10,6% больше, чем годом ранее.

