В России снизилась средневзвешенная цена на новые легковые машины - 13.01.2026, ПРАЙМ
В России снизилась средневзвешенная цена на новые легковые машины
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена новых легковых автомобилей в России в декабре 2025 года снизилась на 1,5% к предыдущему месяцу и составила 3,48 миллиона рублей, сообщило агентство "Автостат". "Достаточно большая доля у марок как раз бюджетных, то есть у Lada, у того же Haval, у Belgee относительно невысокие цены, при этом большие продажи. Поэтому видим, что цены в декабре относительно ноября пошли чуть-чуть вниз... то есть на 1,5% к предыдущему месяцу", - сказал исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка". В материалах презентации, представленной Удаловым, указано, что в абсолютных цифрах средневзвешенная стоимость новых легковых машин в России в декабре составила 3,48 миллиона рублей. "Здесь уменьшилось количество этих автомобилей из параллельного импорта, которые завозились дорогие, поэтому вот эта средневзвешенная цена, исходя из структуры рынка и объема продаж, по новым автомобилям чуть-чуть ушла вниз", - добавил Удалов. Всего, по данным "Автостата", в декабре на российском рынке было реализовано 136,46 тысячи новых легковых автомобилей - на 10,6% больше, чем годом ранее.
бизнес, россия, авто, автостат
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Авто, Автостат
11:08 13.01.2026 (обновлено: 11:10 13.01.2026)
 
В России снизилась средневзвешенная цена на новые легковые машины

"Автостат": средневзвешенная цена новых легковых авто в РФ в декабре снизилась на 1,5%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтосалон"
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Автосалон". Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена новых легковых автомобилей в России в декабре 2025 года снизилась на 1,5% к предыдущему месяцу и составила 3,48 миллиона рублей, сообщило агентство "Автостат".
"Достаточно большая доля у марок как раз бюджетных, то есть у Lada, у того же Haval, у Belgee относительно невысокие цены, при этом большие продажи. Поэтому видим, что цены в декабре относительно ноября пошли чуть-чуть вниз... то есть на 1,5% к предыдущему месяцу", - сказал исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка".
В материалах презентации, представленной Удаловым, указано, что в абсолютных цифрах средневзвешенная стоимость новых легковых машин в России в декабре составила 3,48 миллиона рублей.
"Здесь уменьшилось количество этих автомобилей из параллельного импорта, которые завозились дорогие, поэтому вот эта средневзвешенная цена, исходя из структуры рынка и объема продаж, по новым автомобилям чуть-чуть ушла вниз", - добавил Удалов.
Всего, по данным "Автостата", в декабре на российском рынке было реализовано 136,46 тысячи новых легковых автомобилей - на 10,6% больше, чем годом ранее.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАвтоАвтостат
 
 
Заголовок открываемого материала