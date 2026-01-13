https://1prime.ru/20260113/babish-866439143.html
Премьер Чехии рассказал подробности тайной операции против России
Премьер Чехии рассказал подробности тайной операции против России - 13.01.2026, ПРАЙМ
Премьер Чехии рассказал подробности тайной операции против России
Предыдущее правительство Чехии потратило на оружие для Киева более 700 миллионов долларов в рамках "снарядной инициативы", заявил премьер Андрей Бабиш. Его... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T13:11+0300
2026-01-13T13:11+0300
2026-01-13T13:11+0300
спецоперация на украине
чехия
киев
всу
прага
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863172639_0:40:2589:1496_1920x0_80_0_0_6797d394c256ea7b861ed2acb46dc702.jpg
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Предыдущее правительство Чехии потратило на оружие для Киева более 700 миллионов долларов в рамках "снарядной инициативы", заявил премьер Андрей Бабиш. Его цитирует Ceske Noviny."Чешский бюджет тайно вложил 17,1 миллиарда крон в вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно", — сказал он.Бабиш добавил, что правительство прошлого премьера Петра Фиалы скрывало подробности об этой инициативе. В свою очередь, его предшественник возмутился раскрытию информации и заявил об угрозе безопасности.Весной 2024 года Прага выступила с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских снарядов с их последующей поставкой на Украину при финансовом обеспечении процесса некоторыми западными государствами. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году — на 300 тысяч снарядов больше. В реализации этой акции республика сотрудничала в основном с Нидерландами и Данией.Уже в первых числах 2026 года Бабиш заявил, что власти не будут выделять средства на "снарядную инициативу", но она может быть продолжена при условии, что ее профинансируют другие государства.
https://1prime.ru/20251229/putin-866022086.html
https://1prime.ru/20260113/mema-866430210.html
чехия
киев
прага
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863172639_65:0:2553:1866_1920x0_80_0_0_a3027bc47d3029a011a548d634499481.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, киев, всу, прага
Спецоперация на Украине, ЧЕХИЯ, Киев, ВСУ, Прага
Премьер Чехии рассказал подробности тайной операции против России
Бабиш: предыдущие власти Чехии тайно выделили на оружие для Киева $700 млн
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Предыдущее правительство Чехии потратило на оружие для Киева более 700 миллионов долларов в рамках "снарядной инициативы", заявил премьер Андрей Бабиш. Его цитирует Ceske Noviny.
"Чешский бюджет тайно вложил 17,1 миллиарда крон в вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно", — сказал он.
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
Бабиш добавил, что правительство прошлого премьера Петра Фиалы скрывало подробности об этой инициативе. В свою очередь, его предшественник возмутился раскрытию информации и заявил об угрозе безопасности.
Весной 2024 года Прага выступила с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских снарядов с их последующей поставкой на Украину при финансовом обеспечении процесса некоторыми западными государствами. В 2024 году таким образом ВСУ
получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году — на 300 тысяч снарядов больше. В реализации этой акции республика сотрудничала в основном с Нидерландами
и Данией
.
Уже в первых числах 2026 года Бабиш заявил, что власти не будут выделять средства на "снарядную инициативу", но она может быть продолжена при условии, что ее профинансируют другие государства.
Новое решение Британии в отношении России поразило Запад