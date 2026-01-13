Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Чехии рассказал подробности тайной операции против России - 13.01.2026
Спецоперация на Украине
Премьер Чехии рассказал подробности тайной операции против России
Премьер Чехии рассказал подробности тайной операции против России - 13.01.2026
Премьер Чехии рассказал подробности тайной операции против России
Предыдущее правительство Чехии потратило на оружие для Киева более 700 миллионов долларов в рамках "снарядной инициативы", заявил премьер Андрей Бабиш. 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Предыдущее правительство Чехии потратило на оружие для Киева более 700 миллионов долларов в рамках "снарядной инициативы", заявил премьер Андрей Бабиш. Его цитирует Ceske Noviny."Чешский бюджет тайно вложил 17,1 миллиарда крон в вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно", — сказал он.Бабиш добавил, что правительство прошлого премьера Петра Фиалы скрывало подробности об этой инициативе. В свою очередь, его предшественник возмутился раскрытию информации и заявил об угрозе безопасности.Весной 2024 года Прага выступила с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских снарядов с их последующей поставкой на Украину при финансовом обеспечении процесса некоторыми западными государствами. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году — на 300 тысяч снарядов больше. В реализации этой акции республика сотрудничала в основном с Нидерландами и Данией.Уже в первых числах 2026 года Бабиш заявил, что власти не будут выделять средства на "снарядную инициативу", но она может быть продолжена при условии, что ее профинансируют другие государства.
чехия, киев, всу, прага
Спецоперация на Украине, ЧЕХИЯ, Киев, ВСУ, Прага
13:11 13.01.2026
 
Премьер Чехии рассказал подробности тайной операции против России

Бабиш: предыдущие власти Чехии тайно выделили на оружие для Киева $700 млн

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Предыдущее правительство Чехии потратило на оружие для Киева более 700 миллионов долларов в рамках "снарядной инициативы", заявил премьер Андрей Бабиш. Его цитирует Ceske Noviny.

"Чешский бюджет тайно вложил 17,1 миллиарда крон в вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно", — сказал он.
Бабиш добавил, что правительство прошлого премьера Петра Фиалы скрывало подробности об этой инициативе. В свою очередь, его предшественник возмутился раскрытию информации и заявил об угрозе безопасности.
Весной 2024 года Прага выступила с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских снарядов с их последующей поставкой на Украину при финансовом обеспечении процесса некоторыми западными государствами. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году — на 300 тысяч снарядов больше. В реализации этой акции республика сотрудничала в основном с Нидерландами и Данией.
Уже в первых числах 2026 года Бабиш заявил, что власти не будут выделять средства на "снарядную инициативу", но она может быть продолжена при условии, что ее профинансируют другие государства.
Спецоперация на Украине, ЧЕХИЯ, Киев, ВСУ, Прага
 
 
