Премьер Чехии рассказал подробности тайной операции против России

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Предыдущее правительство Чехии потратило на оружие для Киева более 700 миллионов долларов в рамках "снарядной инициативы", заявил премьер Андрей Бабиш. Его цитирует Ceske Noviny."Чешский бюджет тайно вложил 17,1 миллиарда крон в вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно", — сказал он.Бабиш добавил, что правительство прошлого премьера Петра Фиалы скрывало подробности об этой инициативе. В свою очередь, его предшественник возмутился раскрытию информации и заявил об угрозе безопасности.Весной 2024 года Прага выступила с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских снарядов с их последующей поставкой на Украину при финансовом обеспечении процесса некоторыми западными государствами. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году — на 300 тысяч снарядов больше. В реализации этой акции республика сотрудничала в основном с Нидерландами и Данией.Уже в первых числах 2026 года Бабиш заявил, что власти не будут выделять средства на "снарядную инициативу", но она может быть продолжена при условии, что ее профинансируют другие государства.

